Ukrajna;ellátás;városok;rakétatámadások;lakossági energia;

2022-11-17 13:50:00

Sorozatos orosz rakétacsapások pusztítanak ismét Ukrajna-szerte, Zaporizzsja megyében halottak is vannak

Közben Lengyelország és az Egyesült Államok is hozzájárulhat ahhoz, hogy a két halálos áldozattal járó rakétatalálat vizsgálatában az ukrán fél megfigyelőként vegyen részt. Állítólag videófelvétel is van a történtekről.

Oroszország csütörtökön újabb rakétacsapási hullámot indított Ukrajna-szerte, ami október eleje óta a hatodik ilyen össztüzet zúdító támadás a főváros Kijev mellett Odeszában, Dnyipróban, Mikolajiv megyében – írja a Guardian, hozzátéve hogy a célpontok elsődlegesen a sűrűn lakott városok, települések energiaellátást szolgáló létesítmények.

A hatóságok közlése szerint három ember megsérült Odessza régióban, míg további 14 ember, köztük egy tinédzser megsérült a Dnyipro város elleni sztrájkban, Borisz Filatov polgármestere szerint. A dnyiprói regionális adminisztráció jelentése szerint összesen öten sérültek meg. A Zaporizzsja megyében található Vilnianszk ellen indított éjszakai rakétatámadás legalább négy ember halálát okozta, amikor megsemmisült egy kétszintes lakóház – közölte Olekszandr Sztaruk, a regionális közigazgatás vezetője a Telegramon, hozzátéve, a halottak száma nőhet, mert négy család élt az épületben. A mentőegységek nagy létszámban segítenek a kutatásban, a romok eltakarításában.

Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó arról számolt be, hogy két rakéta és egy iráni Shahed drónt is lelőtt az ukrán légvédelem a főváros felett. A Guardian Mikolajiv megyei tudósítói csütörtök reggeli robbanássorozatról adtak hírt, és Ukrajna légvédelmi rendszerei Harkiv, Cserkaszi és Poltava megyékben is működésbe léptek. Vitalij Kim Mikolajiv megye kormányzója szerint iráni drónokat, sőt egy a Fekete-tenger felől indított rakétát is észleltek. Utóbbi tisztségviselő a Facebook-oldalán egy mondatba sűrítette össze a véleményét a hazáját pusztítókról, így:

Időközben a Sky News arról írt, hogy Oroszország „masszív támadást” hajt végre a kelet-ukrajnai gázkitermelő létesítményei ellen. Olekszij Csernisov, az ukrán állami energiavállalat, a Naftogaz vezérigazgatója közölte, hogy infrastruktúrájuk egy része megsemmisült, több helyen különböző mértékű sérülések keletkeztek a csapások következtében.

A Lengyelországban kedd este történt, két halálos áldozatot követelő rakétabecsapódás ügyében új fejlemény a Reuters információja szerint, hogy Ukrajna valószínűleg megkapja a kért hozzáférést a délkelet-lengyelországi helyszínen zajló vizsgálat anyagaihoz, sőt a vizsgálatokban is részt vehetnek megfigyelőként. Ezt Andrzej Duda lengyel elnök külpolitikai főtanácsadójára, Jakub Kumochra hivatkozva írták a TVN 24-nek adott nyilatkozata alapján. Az államfő szerdán arról beszélt, hogy az ukrán szakértők részvételéhez mindkét, a vizsgálatot közösen vezető ország, Lengyelország és az Egyesült Államok beleegyezése is szükséges.

Kumoch azt is elmondta, hogy Lengyelországnak videó bizonyítékai vannak a robbantással kapcsolatban. – Valóban vannak titkosított filmes anyagok, amelyen „egy bizonyos eseménysor” látható. A rakétatörmelékből, a kráter mélységéből és a felhasznált üzemanyag mennyiségéből ki lehetett számítani, honnan lőtték ki – tette hozzá a lengyel elnöki főtanácsadó.