Králik Emese;

oktatás;felvonulás;tüntetés;Hódmezővásárhely;

2022-11-17 21:48:00

„Leszívja az energiánkat, hogy olyan hülyeségeket kell bemagolni, amivel semmire nem fogunk menni”

Hódmezővásárhelyen csütörtök este legalább 200-an csatlakoztak a pedagógusok országos akciójához.

Leszívja az energiánkat, hogy olyan hülyeségeket kell bemagolni, amivel semmire nem fogunk menni, aminek az iskolán kívül semmi értelme. Ahogy látjuk, a tanárok is unják ezt, de muszáj csinálniuk – magyarázta egy középiskolás fiú csütörtök este a hódmezővásárhelyi főtéren. A városban legalább 200-an csatlakoztak bekapcsolt zseblámpájú mobiltelefonokkal a pedagógusok országos akciójához.

– Sok a felesleges tanagyag. Ami igazán fontos, mint az idegen nyelv, arra viszont nem kerül elég hangsúly – fogalmazott egy másik demonstráló. A tanárt is motiválni kell – folytatta –, hiszen nehéz úgy tanítani, ha az embernek megélhetési gondjai vannak. – A fizetés rendezésének kérdése is megkerülhetetlen, főleg ebben a gazdasági helyzetben, de nem ezen van a legfőbb és egyetlen hangsúly – jelentette ki lapunknak az egyik szervező, Szemán Ákos. A pedagógus hét éve van a pályán, egy vásárhelyi intézményben második és negyedik osztályosokat oktat. Demonstrációkról, közügyekről nem beszélnek az iskolában, de hallott már olyat gyerekektől, hogy „Ákos bácsi ezt értünk is teszi”.

– Nem igaz, hogy bevonjuk a gyerekeket, de ezek szerint beszélnek nekik erről otthon. Értik a szülők, hogy mi a célunk. Úgy látom, társadalmi szinten is van visszhangja a megmozdulásoknak, egyre többen értenek azzal egyet: vannak problémák, amelyekről beszélni kell – közölte.

Berger József két éve ment nyugdíjba, de frissek az emlékei a pályáról. – Évtizedek óta nem volt még olyan rossz helyzetben az oktatás, mint manapság – szögezte le. Az iskolának szolgáltatni kellene, és a „szolgáltatás” igénybe vevőjét kellene kielégíteni, foglalta össze.

A demonstrálók közösen megalkották a tanártüntetések szimbólumává vált felkiáltójelet. A szervezők felolvasták a követeléseiket, majd közösen énekeltek.