Miklós Gábor írása a Népszavának;

2022-11-20 09:19:00

Összeért a Kreml és az orosz alvilág

Putyin séfje Jevgenyij Prigozsin elismerte, hogy köze van a Wagner-zsoldoshadhoz és ahhoz, hogy beavatkoztak az amerikai választáshoz. Mi bátorította fel vajon az egykori bűnözőt?

A Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz (FSZB) és a legfőbb ügyészséghez fordult november elején Jevgenyij Prigozsin. A 61 éves orosz üzletember azt kéri a szervektől: vizsgálják ki, elkövetett-e hazaárulást Alekszandr Beglov szentpétervári kormányzó? Beglov hivatala ugyanis megakadályozott több olyan nagyszabású beruházást, amelynek elnyerésében érdekelt volt Prigozsin Konkord nevű cége. Vagyis: a Kreml-közeli milliárdos úgy véli, hogy nyíltan megtámadhatja a hatalom „polgári bürokráciáját”. Másképpen: a „szürke zóna”, amelynek Prigozsin eddig fő alakja volt, fontosabbá vált a legális állami struktúráknál a putyini Oroszországban.

Prigozsin a kilencvenes évek elején kezdte üzleti karrierjét, nem sokkal azután, hogy 9 évet leült egy munkatáborban. Ígéretes ifjú sportoló – sífutó – volt, amikor lopás miatt először elítélte egy leningrádi bíróság. A felfüggesztett börtönbüntetés ideje alatt azonban újabb bűncselekményeket követett el, s ezért összesen 13 évet kapott. Jó magaviselete miatt csökkentették a büntetést, így szabadult korábban. Először hot-dog árusítással kezdte, majd egy élelmiszerbolt-hálózatot vezetett, de hamarosan felismerte a vendéglátóipar előnyeit. Több éttermet is nyitott, s az ezredfordulóra a Szent-Pétervárra visszakeresztelt nagyváros legelegánsabb helyeit tulajdonolta. Ezekbe az éttermekbe járt a helyi elit, így a KGB-től leszerelt, s polgári karrierjét polgármester-helyettesként itt kezdő Vlagyimir Putyin. Amikor elnök lett szívesen vitte külföldi vendégeit Prigozsin elegáns éttermeibe. A vállalkozó catering-cége ezután indult gyors növekedésnek – elsősorban az állami megrendeléseknek köszönhetően. Prigozsin elnyerte a szentpétervári és a moszkvai iskolai étkeztetés jogát és egy ideig ő szállított félkész élelmet a hadseregnek is. A gyatra minőség miatt a céget sok nyilvános kritika érte, s ezért több megbízást elvesztettek. Cserébe Prigozsin a lakásépítési piacon terjeszkedhetett – luxustelepeket épített mind a két nagyvárosban. Egy másik nagyívű megbízása laktanya-építésekre szólt. A gyors gazdagodásnak nyilvánvaló feltételei voltak: a könnyen szerzett vagyont Prigozsinnak a pártfogója számára hasznos területeken kellett befektetnie.

A nyilvánosságban évek óta kering, hogy „Putyin séfje” egyben Putyin egyik fő propagandistája és magánhadseregének üzemeltetője. Több cikk és könyv is íródott az Internet-kutatási Ügynökségnek nevezett trollfarm működéséről, arról, hogyan működik a hazai és külföldi ellenfeleit megcélzó orosz „különleges propaganda” rendszere. Ezen vállalkozása miatt több ország szankciós listára tette. Az USA külügyminisztériuma 2022 júliusában közleményt adott ki, amelyben 10 millió dollár jutalmat tűz ki azoknak, akik információt szolgáltatnak Prigozsinról, illetve további egy tucat munkatársáról, akik az ügynökségben tevékenykedve beavatkoztak az amerikai (és más) választásokba. Az üzletember egy minapi nyilatkozatában büszkélkedett is ezzel a beavatkozással. A trollkodást később tovább fejlesztették – ma Prigozsin szabályos hatalompárti internetes portálbirodalom tulajdonosa. Az orosz Wikipédia szerint 2019 óta működteti a Patriot médiaholdingot, amelynek több kisebb ügynökség a része és mintegy. havi 26 millió olvasója van és egyebek között filmek – főleg hazafias mozik finanszírozásával is foglalkozik.

Prigozsin véres vállalkozásba is belekezdett – zsoldoshadsereget hozott létre. A Wagner-csoport, vagy más néven Szláv Hadtest eredetével kapcsolatos információk homályosak. A csoport első vezetőjeként egy bizonyos Utkin alezredest emlegetik, aki a katonai hírszerzésnél,a GRU-nál szolgált, majd csatlakozott a Szláv Hadtesthez, amely egy Hong Kongban bejegyzett vagyonvédelmi cég volt. D. V. Utkin lett volna Richard Wagner szenvedélyes rajongója, s ezért nevezték el a leszerelt katonákból, kommandósokból toborzott magánhadsereget a német romantikus zeneszerzőről. Az orosz zsoldosok jelenlétét 2014 után Ukrajnában, Szíriában, Afrikában a nemzetközi média gyakran jelezte, s leírták, hogy ez az alakulat képes a lehető leghatásosabban érvényesíteni az orosz hatalmi befolyást, miközben a hivatalos Moszkva tagadta, hogy egyáltalában tudna a létezéséről. Az orosz alkotmány ugyanis tételesen tiltja a zsoldosok alkalmazását.

2022. február 24. után a Wagner szolgáltatásai iránti orosz kormányzati igény nagyon megugrott, a katonai magáncég (orosz rövidítése: CSVK) létszáma mára közelíti a tízezret, s sokak szerint ez az alakulat az orosz agresszió leghatékonyabb résztvevője. Ez alaposan megnövelte Prigozsin reputációját. Gyakran felbukkan a frontvonalon, s részt vesz a börtönökben és munkatáborokban tartott toborzáson. Bőrdzsekijén három Arany Csillag díszeleg. Putyin egyéb érmek mellett feldíszítette az Oroszország Hőse címmel, s ugyanezt a címet megkapta a donyecki és luhanszki szakadároktól is. Az elítélteknek amnesztiát ígérnek, amennyiben életben maradnak, s biztosítják őket, ha elesnek, akkor családjuk több millió rubelt kap. Az egykori börtönlakó visszatért ifjúsága színhelyére, eközben a háborúzó Oroszország egyik leglátványosabb alakjává lett. Ramzan Kadirov csecsen helytartóval együtt ő a „háborús párt” egyik vezéralakja, aki a közösségi médiában bírálja a hadsereg lanyha tetteit és az ukránok szétverésére, a Nyugattal való leszámolásra szólít fel. Prigozsin nyilatkozataiban vállalja azokat a nemzetközi jogba ütköző akciókat, amelyeket az orosz hatalom tagad: beavatkozás más országok választásaiba, zsoldosok bevetése és hasonlók.

Az internetet bejárta egy videó, amelyen pöröllyel agyonvernek egy középkorú férfit. A Nuzsin nevű gyilkosságért elítélt börtönlakó a Wagner-csapattal került az ukrán frontra, ahol megadta magát. tisztázatlan körülmények között visszajutott Oroszországba, ahol volt társai kezébe kerültt, akik végeztek vele, mint árulóval. „Kutyának ebhalál” – kommentálta a videót a tulajdonos, megdicsérve a kiváló rendezői munkát. Később azzal állt elő, hogy ez az amerikaiak műve volt. Prigozsin pályaképe és meredek emelkedése, amellyel már-már hadvezéri szerepre tör, mutatja az orosz rendszer állapotát. Eddig az volt a közmegegyezés, hogy a rezsimet volt KGB-tisztek köre irányítja együtt a megfélemlített oligarchákkal és pár hozzáértő gazdasági szakemberrel. Tudni vélik, hogy a régi csekisták otthonosak a szervezett bűnözés világában, s kedvtelve működnek együtt a maffiózókkal. A hagyományos orosz bűnözői világ mindig jól kijött az önkényuralommal, megtalálta benne a maga helyét. Porózus lett a határ az állam és alvilága között.