Bush közel az út végéhez

A Bush-család lojális támogatói eddig nem hagyták cserben a dinasztia idei elnökaspiránsát, Jeb Busht, de egyre többen utalnak arra, a volt floridai kormányzó elérkezhet az út végéhez. Többen vannak, akik már nem is titkolják, ha az exkormányzó mutatói nem javulnak, esélyesebb jelölt mögé sorakoznak fel – írta a Politico című lap. A New Hampshire-i előválasztás előestéjén Jeb Bush támogatottsága 10 százalék körüli, nemcsak Donald Trump mögött marad le, de még a fiatal floridai szenátor, Marco Rubio is maga mögé utasítja.