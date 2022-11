Vissza kellett hívni a Twitter egyik kirúgott alkalmazottját, mert az új vezetés kizárta magát az irodából

P. L.;

twitter;elbocsátások;Elon Musk;belépőkártya;

2022-11-18 16:26:00

Elon Musk letiltotta a belépőkártyákat. Nem kellett volna.

Elég kínos mutatványt sikerült végrehajtania az Elon Musk-féle új Twitter-vezetésnek, miután több ezer más alkalmazottal együtt kirúgták Alex Cohent is, aki a belépőkártyákért és így a Twitter irodáihoz való hozzáférésért volt felelős.

Alex Cohen kézenfekvő módon a Twitteren számolt be arról, hogy elbocsátották a cégtől, majd személyesen Elon Musk még aznap felhívta, hogy nem tudna-e visszajönni segíteni nekik, miután minden belépőkártyát letiltottak és így véletlenül ki is zárták saját magukat az irodából.

I was laid off from Twitter this afternoon. I was in charge of managing badge access to Twitter offices.



Elon just called me and asked if I could come back to help them regain access to HQ as they shut off all badges and accidentally locked themselves out.