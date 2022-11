A Twitter több száz alkalmazottja utasította vissza Elon Musk ultimátumát, inkább fel akarnak mondani

Gy. D.;

2022-11-18 13:33:00

Azt kellene aláírniuk, hogy hosszú órákat dolgozzanak nagy intenzitással. A Twitter hétfőig bezárta irodaépületeit, és letiltja az alkalmazottak belépőkártyáit. Felhasználók arra számítanak, hogy órák vagy napok kérdése az összeomlás.

Tovább mélyül a Twitter körüli válság, miután a cég több száz alkalmazottja utasította vissza Elon Musknak, az új vezetőnek az arról szóló ultimátumát, amelynek értelmében a továbbiakban még keményebben kellene dolgozniuk, veszélybe került a platform működtetése is – írja a The Guardian.

A platformon olyan hashtagek váltak uralkodóvá, mint a #RIPTwitter vagy a #TwitterDown.

Az alkalmazottaknak azt kellene aláírniuk, hogy hosszú órákat dolgozzanak nagy intenzitással – Elon Musk erre a hardcore szót használta –, ellenkező esetben távozniuk kell. A távozók között számos olyan mérnök szerepel, akik a hibák megjavításáért és a szolgáltatás-kimaradások megelőzőséért felelősek, emiatt megkérdőjeleződött a platform stabilitása. Korábbi és jelenlegi alkalmazottak elmondása szerint a menedzserek már arról gondolkodtak, hogy kit tudnának visszacsábítani. Annak jeleként, hogy a távozók száma a vártnál nagyobb, Elon Musk részben enyhített a távmunkára általa bevezetett tilalmon, és azt mondta az alkalmazottaknak, amennyiben menedzserük azt állítja, hogy „kiváló mértékben hozzájárulnak” a cég működéséhez, úgy dolgozhatnak otthonról.

A Twitter később egy e-mailüzenetben tudatta, hogy bezárja irodaépületeit, és letiltja az alkalmazottak belépőkártyáit hétfőig – erről számolt be a The New York Times.

A platformon felhasználók már arról elmélkedtek, hogy órák vagy napok kérdése az összeomlás. Csütörtök este elkezdett lassulni a Twitternek az alkalmazottak által használt verziója – közölte az ügyet ismerő egyik meg nem nevezett forrás, aki szerint a felhasználói verziót is a leállás veszélye fenyegette. A DownDetector nevű honlap szerint jelentősen megnőtt az ezzel kapcsolatos felhasználói bejelentések száma.

A hírek hallatán számos felhasználó közölte, hogy alternatívaként az Instagramon vagy a Mastodonon lesz elérhető.

Hoping this doesn’t happen ⬇️ but just in case: it’s been wonderful tweeting with y’all! ????



As a backup, follow me on Instagram, same handle: @AOC - it’s really me there, as it is here.



Or sign up for emails, where I’ll share any other platforms I join: https://t.co/Tt9J3IlWW8 https://t.co/xfe7HNvEW1