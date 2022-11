P. L.;

havazás;időjárás;Bánkút;csapadék;Bükk;

2022-11-19 08:03:00

Leesett az első hó a Bükkben

Bánkúton fagyott eső és hó keveréke hullott.

Röviddel péntek este hét óra előtt a Bükkben, 850 méter magasan fekvő Bánkúton már fagyott eső és hó keveréke hullott az Időkép szerint.

A portál előrejelzése szerint az Északi-középhegység térségében még szombat reggel, illetve délelőtt is előfordulhat hószállingózás, valamint kisebb havazás. Dél felől átmenetileg több helyen felszakadozik a felhőzet, egy-két órára a nap is kisüt. Nagy hőmérsékleti kontrasztra figyelmeztetnek, ugyanis míg egészen északon, északkeleten egész nap lehet gyenge fagy, délnyugaton 9-10 fokot is mutathatnak a hőmérők a délutáni órákban.

Dél felől a felhőzet várhatóan újra megvastagszik és egy újabb mediterrán ciklon hoz csapadékot majd. Nyugaton helyenként délután is előfordulhat eső, illetve havas eső, kora estétől pedig előbbi egyre többfelé várható. Szombat éjjel észak felé terjeszkedik a csapadékzóna és akár havas eső is hullhat, főként a Dunántúli-középhegységben pedig néhol havazás is lehet. Északon gyenge ónos eső is előfordulhat, ám a jelentősebb csapadék délen várható.

Az Időkép szerint vasárnap napközben fokozatosan mindenhol megszűnik majd a csapadék, északnyugat felől kezdődik meg a felhőzet felszakadozása délután, így néhány órára itt már kisüthet a nap. A hőmérsékletet a délutáni órákban 4 és 9 fok közé várják.