Alájuk adták a lovascentrumot

„Majdnem megfagytunk. A fejemre is csöpögött a víz, s amikor felnéztem láttam, hogy a tetők közötti illesztés csurog, ereszt. Az lett volna a csoda, ha nem dideregnek odabent az emberek: kint nulla fok, az épület nagyja pedig egyrétegű, olcsó, szigetelés nélküli kopolit üveg – annak idején a bélapátfalvi cementgyár üzemcsarnokait is hasonlóval fedték be. Igaz, Kádár idejében jobban vigyáztak az emberekre: az ottani ipari üveg legalább kétrétegű és szigetelt volt” Így idézte fel a szilvásváradi, újonnan átadott kétmilliárdos lovarda novemberi megnyitásának fiaskóit egy hajdani cementgyári munkás, aki családjával együtt részt vett a nemrégiben felavatott a létesítmény fogathajtó versennyel egybekötött megnyitó-ceremóniáján.