2022-11-19 12:20:00

„A Galla nem normális. Abból kell kiindulni, nem is volt sohase normális” - Laár András szókimondó véleményt fogalmazott meg egykori kollégájáról

Elmerengett azon is, hogy szerinte régóta lehet tudni, hogy az ember visszaél a hatalmával.

Önmagában az, „hogy létezik a Galla, már egy truváj” és nincs még egy ilyen karakter, mint ő - jelentette ki Laár András humorista Veiszer Alinda műsorának eheti vendégeként. A beszélgetést a Telex szemlézte. Beszélt arról is, miért adta oda neki a Karinthy-gyűrűt.

Mert neki érzelmileg, a saját lelke szempontjából fontos volt. Mint mondta, rossz hangulatban figyelte az ügyben kialakult sajtóhisztériát. „Amúgy meg a Gallának azért adtam oda a gyűrűt, mert neki kell. Neki érzelmileg, a saját lelke szempontjából fontos volt.” Egy meglehetősen lesújtó véleményt is mondott róla.

- fogalmazott.

Beszéltek a hatalom és az ember viszonyáról is. Laár szerint régóta lehet tudni, hogy az ember visszaél a hatalmával, majd a metoo-mozgalom egyes történeteinek hitelességén elmélkedve a gondolatmenete végén leszögezi, hogy ebben a témában nem tud állást foglalni. Abban azonban biztos, hogy ő maga senkit sem kényszerített szexuális szolgáltatásra, s ez fordítva is igaz. Hozzátette, a KFT zenekar sosem vitt be az öltözőbe csajokat, visszaélve a rajongó lányok érdeklődésével. „Nem voltak ilyen fellépések utáni öltözői bulik. Nem olyan a beállítódásunk, nem tudtunk az ilyen csajokkal mit kezdeni.”