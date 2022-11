P. L.;

Ingatlan;eladás;Dunakeszi;sorozatgyilkos;Pándy András;magyar állam;

2022-11-20 15:17:00

Eladja az állam Pándy András sorozatgyilkos dunakeszi házát

A néhai sorozatgyilkos azt követően költözött ide, hogy Belgiumban a hatóságok nyomozni kezdtek meggyilkolt családtagjai után.

Szabadulna a magyar állam minden idők egyik legelvetemültebb magyar származású sorozatgyilkosának, Pándy Andrásnak a házától, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megpróbálja eladni a 2013-ban meghalt belgiumi családirtó sorozatgyilkos Dunakesziben található ingatlanát - írja a Blikk.

Pándy Andrást 1997 októberében tartóztatták le, majd 2002-ben ítélték életfogytiglani szabadságvesztésre Belgiumban, miután kiderült, hogy két feleségét, két fiát és két mostohalányát gyilkolta meg brutálisan, harmadik mostohalányát pedig megerőszakolta, ő teherbe is esett tőle. Ágnes nevű lánya - akivel vérfertőző viszonyt folytatott - 1997 novemberében megtört, és bevallotta, hogy több gyilkosságban is részt vett. Őt később 21 évre ítélték. Ágnes vallomásából egyebek között az is kiderült, hogy a gyilkosságok után savban oldották fel áldozataikat. Az eset világszerte sokkhatást váltott ki, Pándy végül a börtönben halt meg 86 éves korában.

A lap szerint a dunakeszi ingatlan úgy került a magyar államhoz, hogy miután Pándy életfogytiglant kapott, a házat mostohalánya örökölte meg, aki el tudott menekülni az aberrált gyilkos elől. Azonban Tímea aligha meglepő módon lemondott az örökségéről, így a ház az államra szállt.

Pándy András a kilencvenes években költözött Dunakeszire, miután Belgiumban vizsgálódni kezdtek a hatóságok az eltűnt (mint utóbb kiderült, lemészárolt) családtagjai után. Az itt eltöltött néhány év alatt hamis információkat gyártott a hatóságok félrevezetésére, például eljátszatta meggyilkolt családtagjait statisztákkal, a felvételeket pedig Belgiumba küldte.

Az ingatlan 44/100-ad része került az állam tulajdonába, ezen szeretnének most túladni - erősítette meg a Blikknek a Vagyonkezelő, bár az adásvételt némileg megbonyolíthatja, hogy papíron Pándy háza közös telken áll a szomszédéval. Igaz, őt nem zavarja igazán a sötét múlt, még azon is gondolkozik, hogy megveszi, bár a közös telekről állítása szerint nem tudott.

Balogh László, az ingatlan.com szakértője a lapnak azt mondta, amennyiben egy telek osztatlan közös tulajdonban van, elővásárlási jog illeti meg a társtulajdonosokat. Pándy házán a néhai tulajdonos múltja miatt vélhetően nem lesz egyszerű túladni, ám a szakértő felidézte, volt már rá precedens például az Egyesült Államokban, hogy egy rettegett bűncselekmény rossz hírét felhasználva egy hasonló múltú ingatlant az új tulajdonos marketingeszközként használt fel.