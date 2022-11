P. L.;

2022-11-20 11:57:00

Családi vállalkozásban terítették a kristályt, öt helyszínen csapott le a rendőrség és a TEK (videók)

Apa, anya és két fiuk is részt vett a bűncselekményben, de egy ötödik gyanúsítottat is elfogtak a hatóságok.

Közel 40 rendőr, két kutya és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei vettek részt abban a rajtaütésben, melynek során öt helyszínen öt embert fogtak el kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kereskedés miatt - olvasható a rendőrség honlapján.

A gyanú szerint egy abonyi család tagjai - a 43 éves F. Attila, 41 éves élettársa J. Anna, valamint fiaik, a 24 éves F. Attila Jenő és a 22 éves F. Róbert János - helyben, valamint a környéken terítettek kristályt, az apa által leosztott szerepek szerint. Az üzleteket a családfő bonyolította, a porciózást anya és fiai végezték, a kilónként vásárolt kristályt 10-400 grammos adagonként adták tovább ügyfeleiknek, grammonként 2 500-3 000 forintért - olvasható a beszámolóban.

A hatóság megjegyzi, hogy bár bejelentett munkahelye, rendszeres legális jövedelme a család egyik tagjának sem volt, házuk udvarán mégis két, összesen 16 milliós értékű autó parkolt és a kutatáskor lefoglalt ékszer, illetve pénz mennyisége sem arról árulkodott, hogy megélhetési gondjaik lettek volna.

A rendőrök drogkereső kutya segítségével találtak meg hét zacskó kábítószert, emellett a bűnjelek közé került 175 gramm aranyékszer, öt okostelefon, fecskendők, mérleg, kanál, már kiporciózott pakkok, és több, mint 600 gramm kábítószergyanús anyag, továbbá a lakás különböző részeiből - ágyneműtartóból, éjjeli szekrényből, polcról, vállfára akasztott táskából, köntös zsebéből közel 8 millió forint. Ezek után F. Attila és élettársa részben beismerő vallomást tettek, fiaik azonban megtagadták a vallomástételt. A további eljárást mindenesetre kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a család ellen a Ceglédi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.

A ceglédi rendőrök az ügyet egyesítették egy másik eljárással, mivel felmerült, hogy az érintettek egymással is üzleteltek. Ezért az akció keretében Jászkarajenőre is ellátogattak a hatóságok, ahonnan a 46 éves K. Józsefet állították elő, akit új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsítanak. N-ethylbuphedront tartalmazó illegális szerrel kereskedett, amellyel főként helyben élő vevőit látta el. Grammját 10 ezerért vette, ügyfeleinek 13-15 ezer forintért számította fel. Lakásán mérleget, 18 gramm új pszichoaktív anyagot és mobiltelefonokat foglaltak le, a férfi nadrágzsebéből félmillió forint, élettársa melltartójából pedig nejlonzacskóba, illetve alufóliába csomagolt por került elő - írta a rendőrség, hozzátéve, begyűjtötték azt a három kisgépet is, amelynek eredetét gyanúsnak ítélték meg. K. József először tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, később azonban beszédesebbnek és együttműködőbbnek mutatkozott.

A bíróság elrendelte az öt gyanúsított letartóztatását.