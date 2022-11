Korom Milán;

Forma-1;Abu-Dzabi Nagydíj;Max Verstappen;

2022-11-20 16:03:00

A világbajnok Verstappen győzelmével zárult az idény Abu-Dzabiban

A 25 éves pilótának ez az idei, rekordot jelentő 15., és pályafutása 35. futamgyőzelme.

Abu-Dzabiban egy éve ilyenkor a világbajnoki cím volt a tét Max Verstappen és Lewis Hamilton között, idén viszont hetekkel korábban eldőlt, hogy a holland megvédi címét. Az évad 22., egyben utolsó futamának az volt a fő kérdése, hogy az egyaránt 290 ponttal rendelkező Charles Leclerc és Sergio Pérez közül melyikük szerzi meg a második helyet.

A szombati időmérő ezúttal kevésbé alakult izgalmasan, Verstappen magabiztosan győzött, a Red Bull ki is sajátította az első sort, a másodikból a két Ferrari, a harmadikból pedig a két Mercedes startolhatott.

A rajt után Verstappen és Pérez maradt az élen, őket Leclerc követte, hátrébb pedig Hamilon és Carlos Sainz Jr. előzgette egymást oda-vissza. A spanyol egyszer leterelte pályáról riválisát, akinek autóján megsérülhetett a padlólemez, így nemcsak Sainz lépett meg előle, de George Russell is megelőzte csapattársát.

A 16. körben az élmezőnyből először Pérez és Russell állt ki, a mexikói pedig egy rövid időre az utolsó Forma-1-es versenyét teljesítő Sebastian Vettel mögé szorult be. Két körrel később Sainz, hárommal pedig Hamilton is kiállt új abroncsokért. A 21. körben Verstappen is látogatást tett a bokszban, s nem sokkal tért vissza Pérez elé.

Féltávhoz érve a két Ferrari elkezdett közeledni a Red Bullokra, Sainz pedig arról kérdezte csapatát, Pérezék vajon kiállnak-e még kereket cserélni? A válasz a 34. körben érkezett meg, ekkor a mexikói ismét kiállt, mivel Leclerc egyre közelebb került hozzá.

A 40. körben Sainz és Russell állt ki újra, utóbbi le is töltötte az időbüntetését, amit még az előző bokszlátogatása alkalmával kapott, amiért szerelői veszélyesen engedték ki a mögötte érkező McLarenre.

A 46. körben Pérez megelőzte Hamiltont, s Leclerc után indult, akinek ekkor szűk 10 másodperc volt az előnye. A mexikói egyre inkább közeledett a monacóira, Sainz pedig Hamiltonra, izgalmas végjátékra volt kilátás. Három körrel a leintés előtt a 37 éves brit autójában viszont megadta magát a váltó, így a hétszeres világbajnok nemcsak futamgyőzelem nélkül fejezte be a 2022-es évet, hanem célba sem tudott érni az idényzárón. Pérez az utolsó kör végére érte utol Leclerc-t, de előzési esélye már nem volt, így a monacói lett a második a világbajnoki pontversenyben.

„Sajnos most így alakult, néha ennyire szoros az állás” – jelentette ki kissé csalódottan Pérez. – Csapatként mindent beleadtunk, biztosan erősebben térünk majd vissza. Nagyon jó pillanataim voltak a szezonban, viszont sokat szenvedtem az abroncsokkal, ebben mindenképp fejlődnöm kell” – tekintett előre a mexikói.

„Száztíz százalékot adtam bele, ebben ma nem volt több” – fogalmazott a mosolygós Leclerc. – Tudtam, hogy csak úgy van esélyem, ha más stratégiát választok, mint Pérez. Remélem, hogy jövőre előre tudunk lépni és a világbajnoki címért képesek leszünk harcolni” – tette hozzá.

– értékelt Verstappen, akinek ez volt az idei 15., és pályafutása 35. futamgyőzelme.

„Örültem volna egy kicsit több pontnak, de nagyon élveztem a futamot” – szögezte le búcsúfutama után a tizedik Vettel, akit a szurkolók a nap versenyzőjének választottak. – Sajnos nem sikerült a legjobb stratégiát kiválasztani, de így is ez egy nagy nap. Kicsit üresnek érzem magam, az elmúlt két év csalódást keltő volt. Viszont sokkal fontosabb dolgok is vannak, mint a versenyzés, remélem ebből a szemléletből néhányaknak tudtam átadni valamit” – zárta szavait Vettel, aki az elmúlt években Hamiltonnal egyetemben különböző társadalmi ügyek élharcosává vált.

A 2023-as szezon március első hétvégéjén Bahreinben veszi majd kezdetét.