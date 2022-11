P. L.;

atomerőmű;támadás;Zaporizzsja;orosz-ukrán háború;

2022-11-20 18:55:00

12 találat érte a létesítményt.

Megint tűz alá vették a zaporizzsjai atomerőművet, a támadással egymást vádolja Moszkva és Kijev. A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, vasárnap délelőtt 12 lövedéket lőttek ki az atomerőmű környezetére fél óra alatt.

Igor Konasenkov szerint a támadások helyi idő szerint reggel 9:15 és 9:45 között történtek, nagy kaliberű tüzérségi lövedékekkel. Ebből egy lövedék a 2-es számú különleges épület tetejét találta el, három a negyedik és az ötödik erőműegység között, nyolc pedig az ötödik erőműegység és a 2-es számú különleges épület között robbant fel. A szóvivő Kijev provokációjának nevezte a történteket, amelyekkel azért nem hagynak fel, hogy fenntartsák a katasztrófa veszélyét.

Ezzel szemben a zaporizzsjai atomerőmű ukrán üzemeltetőjének állítása szerint az orosz erők állnak a támadások mögött, amelyeket szombat este és vasárnap reggel hajtottak végre. Az ukrán Enerhoatom a The Guardian szerint ugyancsak 12 találatról számolt be, a cég szerint pontosan azt az infrastruktúrát támadták, amely az ötödik és a hatodik erőműegység újraindításához, és így az Ukrajna szükségleteinek megfelelő áramtermelés helyreállításához szükséges volt.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Mariano Grossi elfogadhatatlannak nevezte a támadást, s leszögezte, bárki is áll emögött, „a tűzzel játszik”, ezért az akció azonnali leállítását sürgette. A szervezet szakértői mindenesetre úgy látták, néhány épület, rendszer és berendezés sérült meg, de eddig a nukleáris biztonság és védelem szempontjából szerencsére egyik találat sem volt kritikus.

Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at #ZNPP report a dozen+ blasts from apparent shelling & some site buildings, systems & equipment damaged, but none so far critical for nuclear safety & security. https://t.co/0nEY45BLAg pic.twitter.com/FgG6erL0IV