nepszava.hu;

Magyarország;Magyar Honvédség;Izrael;együttműködés;felszerelés;Beni Ganc;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2022-11-21 10:11:00

Magyar Nemzet: Jövőre érkezik az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszer „szeme” Magyarországra

Egyes részegységeit a Magyar Honvédség légvédelmi rendszerekre specia­lizált üzemében, Nyírteleken gyártják és szerelik össze majd.

Jövőre érkeznek annak a radarrendszernek az elemei, amelybe 2025-től magyar gyártású komponenseket is beépítenek – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azt követően, hogy Jeruzsálemben tárgyalt Beni Ganz izraeli védelmi miniszterrel a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

A 11 darab ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradar beszerzéséről – írja a Magyar Nemzet – még 2020 decemberében Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka és Stéphane Oehrli, a Rheinmetall Canada Inc. elnök-vezérigazgatója írt alá szerződést. Az izraeli IAI ELTA cég „aktív fázisvezérelt” (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség a régi szovjet P–37, PRV–17 és SZT–68U típusú rádiólokátorait váltják le. Egyes részegységeit a Magyar Honvédség légvédelmi rendszerekre specia­lizált üzemében, Nyírteleken gyártják és szerelik össze majd.

A lokátor 360 fokos, körkörös lefedettséget biztosítva 470 kilométer maximális felderítési távolsággal, egyszerre akár 1100 légi cél adatait feldolgozva képes a folyamatos légi felderítésre. Meglévő és szükség esetén további integrálható adatkapcsolati rendszerei segítségével képes különböző rakétavédelmi, légvédelmi rendszerek elfogóinak irányítására. Tüzérségi felderítőradarként alkalmazva az ELM–2084 120 fokos lefedettség mellett 100 kilométer távolságig képes a különböző gránátok, tüzérségi lövedékek, rakéták becsapódási pontjának meghatározására, valamint az indítás helyének azonosítására is. Képes percenként 200 célt követni, és szükség szerint a saját tüzérség válaszcsapásainak irányításában is alkalmazható. A radar akár 33 kilométer magasan lévő célok felderítését is biztosítja folyamatos légi felderítés esetén. A terepjáró járműre telepíthető eszköz légi úton is szállítható.

ELM–2084 beszerzéséről legutóbb a cseh és a szlovák hadsereg döntött. Izrael mellett – amely a Vaskupola-rendszerben is alkalmazza – használja Kanada, Szingapúr, Finnország, Vietnam és India.

Magyarország ezen túl is fejleszti a légvédelmét, jön a Gripen-flotta modernizálása és a közepes hatótávolságú, amerikai-norvég eredetű NASAMS légvédelmi rakétarendszer, amely Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szerint bizonyította a képességeit ukrán oldalon az agresszor Oroszország elleni háborúban.