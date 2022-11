nepszava.hu;

Brüsszel;Lázár János;kokain;Paks 2;

2022-11-22 05:45:00

Lázár János: Én nem szívtam még életemben sohasem, de Brüsszelben láttam ilyeneket

A miniszter jelezte, nem Süli Jánosra gondolt, amikor ősbűnnek nevezte, hogy nem kezdődött el a paksi bővítés.

„Valószínű mindenki. A beruházás előkészítése már lassan 15-20 éve tervbe van véve, és nem történt még semmi, és az építkezésnek jövőre kell felpörögnie, és az nagyon nagy mértékben fogja garantálni Magyarország energia szuverenitását” - jelentette ki a 444-nek adott villáminterjújában az építési és beruházási miniszter.

Lázár Jánost egy hétfő esti, újbudai fórum előtt arról kérdezték, ki hibázott, amiért még Paks 2 nem termel áramot. A politikus azt mondta, az Orbán-kormánynak az a terve, hogy legalább 50 százalékban atomenergiával látják el az országot. Ez egy picivel lehet több is, és utána már csak az a kérdés, hogy milyen alternatív energiaforrást teszünk mellé. Az én véleményem az, hogy 50 százalék napenergia és 50 százalék atomenergia függetlenné teheti az országot, és akkor nem leszünk kiszolgáltatva. Most részben az a legnagyobb baj, hogy ki vagyunk szolgáltatva az importnak is, másrészről ki vagyunk szolgáltatva az árnak is - magyarázta. Korábban ősbűnnek nevezte, hogy Paks2 még nem kezdődött el, de most azt állította, ez nem Süli János miatt történt.

Lázár János kapott kérdést arról az augusztusi megjegyzéséről is, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter„kokainon élő brüsszeliekkel” tárgyal. Lázár János jelezte, ő még soha nem szívott, így tapasztalatból erről nem tud beszélni, a megjegyzést korábbi benyomásaiból merítette, mivel elég sok ilyen embert látott odakint, és azóta csak egyre rosszabb a helyzet. Arra a kérdésre, hogy mit lehetett látni rajtuk, azt felelte: