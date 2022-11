nepszava.hu;

Orbán-kormány;Gyurcsány Ferenc;egyházak;bírálat;

2022-11-22 15:35:00

Gyurcsány Ferenc megindokolta, miért lehet kritizálni az egyházakat

A DK elnöke úgy véli, a kormány tabusítani akarja ezeket a témákat, pedig állítása szerint ő csak kérdez.

Az egyházak kritizálásának vonatkozásában tett közzé hosszú monológot a Facebookon Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke állítása szerint azért fogalmazta meg ezeket, mert szerinte bár a jelenlegi kormány elutasítja a politikai tabukat és a politikai korrektséget, „sokaknak úgy tűnik”, hogy a legtöbb tabu hazánkban az egyházak tevékenységére vonatkozik.

Gyurcsány Ferenc azt ugyan nem fejtette ki, hogy pontosan milyen példákon keresztül látja az egyházak ügyében a tabusítást, mindenesetre úgy vélekedett, hogy az egyházak helyzetével, szerepvállalásával, valamint „az állami segédlettel és számolatlan közpénzzel megtámogatott újevangelizációs folyamattal” kapcsolatban már a megemlítésüket is ellenséges, istentelen magatartásnak tekintik.

„Az egyház két világ egyesülése. Az egyház egyfelől jelenti a „láthatatlan egyházat”, a lélek egyházát, a mennyei egyházat, amely a szentek közössége. De az egyház a látható egyház is, a hitben osztozó emberi közösség is, az e világi intézmény, amely – mint Szent Ágoston óta tudjuk – szentekből és bűnösökből áll. Amennyiben tehát emberi közösség is az egyház része, akkor az egyházhoz – értelemszerűen – hozzátartozik a tökéletlenség, a tévedés, a bűn és a rossz. Az isteni küldetést az ember sokszor csak töredékesen és tökéletlenül képes teljesíteni. Épp a fentiek miatt kísérte az egyház (minden egyház) életét számtalan vita, súlyos konfliktus, s ezért történtek meg az egyházszakadások, a szkizmák, és ezért születtek újabb és újabb egyházak, felekezetek, amelyek egymással is folyamatos vitákban álltak, és a közös hagyományt, Isten kinyilatkoztatott szavát eltérően értelmezték” - érvelt a volt miniszterelnök.

Gyurcsány Ferenc ezt követően kérdések formájában kezdett hosszú fejtegetésbe arról, mely ügyekben érdemes szerinte kritika tárgyává tenni az egyházak tevékenységét. Konklúzióként pedig arra jutott, hogy ha pusztán a kérdések feltevésétől egyházellenessé válik az ember, akkor „hogyan is értendő az a rendre ismétlődő orbáni álláspont, miszerint, ha bizonyos dolgok megvitatása nem engedélyezett, vagyis tabusított, akkor az a liberális véleménydiktatúra miatt van? Lenne tehát konzervatív, keresztény, orbáni véleménydiktatúra is?”