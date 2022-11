Batka Zoltán;

korrupció;Magyarország;elnök;Integritás Hatóság;

2022-11-23 06:15:00

Megtöri a csendet az új korrupcióellenes hivatal, az elnöke több hét hallgatás után elmegy egy beszélgetésre

Információnk szerint a civilek csütörtökön döntenek arról, hogy közreműködnek-e a hivatal munkájában.

Halványan, de életjeleket mutat az Európai Bizottság (EB) nyomására létrehozott korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH). Lapunk kiszúrta, hogy az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) oldalára felkerült a hatóság saját e-mail címe. Ezen keresztül elvileg bárki kapcsolatba léphetne az IH-val, akinek szemet szúrt valamilyen EU-s forrást érintő korrupciógyanús ügy. (Lapunk kérdéseire egyelőre nem válaszoltak.) Sőt a Népszava információ szerint Biró Ferenc, az IH-elnöke december 9-én részt vesz a Transparency International Magyarország (TI) által szervezett éves Korrupcióellenes világnapi konferencia kerekasztal-beszélgetésén. Itt Hack Péter alkotmányjogásszal, Király Júlia volt MNB-alelnökkel, Balázs Péter volt külügyminiszterrel ül egy asztalhoz, a beszélgetést Martin József, a TI vezetője moderálja.

Ezen túlmenően azonban még nem úgy fest, hogy gőzerővel üzemelne a testület a Bartók Béla úti címén. Mint arról többször írtunk, az uniós jogállami aggályok leszerelése – és így a befagyasztott 3000 milliárd forintos EU-s támogatás megszerzése – érdekében az Orbán-kormány az EB nyomására új korrupcióellenes intézményt hozott létre Integritás Hatóság néven. A szervezetet rohamléptekben állították fel, hogy mielőbb bizonyíthassa a kabinet a korrupció letörése iránti elkötelezettségét.

Abszurd módon a nagy sietségben átláthatatlan módon nevezték ki az új hatóság vezetését, amely pedig részben épp az átláthatóság javításáért lesz felelős. Jellemző, még az új elnök, Biró Ferenc szakmai életrajzát sem tették közzé. Emiatt is kerestük Biró Ferencet eddigi munkahelyén, a Pricewaterhouse Coopers-nél. Biró a társaság sajtóosztályán keresztül a Linkedin közösségi portálon lévő adatait ajánlotta figyelmünkbe. Egyébiránt a sajtóosztály közvetítésével azt üzente: lesz hivatalos sajtótájékoztató, addig mindenkitől türelmet kér a felmerülő kérdések kapcsán. A sajtótájékoztatót egyébként azóta sem tartotta meg. Mindenesetre elvileg november 19-től teljes gőzzel működik a hatóság. Ehhez képest aznap – ami szombatra esett – a Momentum politikusa Tompos Márton még senkit sem talált a helyszínen. Hétfőn is csak a recepcióig jutott, ahol tudtára adták, hogy e-mailen kérjen időpontot a hatóság vezetésétől. Az IH körüli bizonytalanságok és kérdőjelek miatt információink szerint a korrupcióellenes magyar civil szervezetek is egyelőre erősen töprengenek azon, hogy egyáltalán pályázzanak-e az IH elnöke által létrehozandó állami-civil Korrupcióellenes Munkacsoportba.

A civilek aggálya az, hogy nem akarnak valamiféle színjáték részese lenni, ahol a kormány az EU-s pénzekért elbábozza a korrupcióellenes küzdelmet. Márpedig a Korrupcióellenes Munkacsoportot eleve úgy alakította ki a törvényhozás, hogy annak csak tanácsadó jogköre van. Ráadásul az állami félnek többsége lesz, mivel döntéshozatalnál egyszerű többségre épül és a tagság több, mint felét eleve az IH elnökkel kiegészült állami szervezetek adják. Arra sincs garancia, hogy a civilek közé nem vesznek-e fel CÖF-szerű kormányzati hátterű álcivileket.

Mindenesetre – mint forrásaink fogalmaztak – az Ursula Von der Leyen vezette Bizottság arra kapacitálja a civileket, hogy kapásból ne utasítsák el részvételüket a korrupcióellenes testületben. Úgy tudjuk, a hazai civilek csütörtökön hoznak végső döntést.

Megkerestük a számos korrupciós ügyet feltáró Hadházy Ákos független képviselőt is, aki leszögezte: nem fogja megkeresni az IH-t, mivel a hatóság létrehozását pótcselekvésnek tartja. „Nem szeretném még azzal sem legitimálni a hatóságot, hogy próbát teszek vele” – fogalmazott. Hadházy szerint az egyetlen megoldás továbbra is az lenne, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A független képviselő érthetetlenül áll azelőtt, hogy ezt a követelést a Bizottság végül elengedte az Orbán-kormánnyal való tárgyalásokon.