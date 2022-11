nepszava.hu;

2022-11-22 22:15:00

Hátrányba került Franciaország, de aztán négy góllal lelépte Ausztráliát

Egy ideig úgy tűnhetett, érkezik a torna második meglepetése, de aztán a címvédő egyértelművé tette, ki a jobb.

A francia válogatott egygólos hátrányból fordítva 4-1-re legyőzte az ausztrál csapatot kedden a katari labdarúgó-világbajnokság D csoportjának második mérkőzésén, al-Vakrában.

A kétszeres világbajnok franciák az 1998-as első aranyuk után a 2002-es tornán elvesztették a nyitómeccsüket Szenegál ellen. Ezúttal másodszor kezdtek vb-t címvédőként, és gyorsan hátrányba is kerültek, ráadásul az ausztrál játékos gólpassz előtti cselénél megsérült Lucas Hernández, akit le is kellett cserélni, az öccse, Theo váltotta. A franciákat rövid időre visszavetette a kapott gól, a félidő derekára azonban magukhoz ragadták a kezdeményezést és öt perc leforgása alatt fordítani tudtak. A második találatot szerző Olivier Giroud ötvenedszer volt eredményes címeres mezben, ráadásul a legidősebb francia lett, aki vb-n betalált, Zinedine Zidane-t előzte meg. Didier Deschamps együttese nagy lendülettel támadott továbbra is, röviddel a szünet előtt mégis az ausztrálok jutottak kapufáig.

A szünet utáni időszakot jelentős francia mezőnyfölény, ám kevesebb helyzet jellemezte, de így is megszerezte második, majd röviddel ezután harmadik fejes gólját is az európai együttes. Utóbbival Giroud beérte a nemzeti csapat legjobb góllövőinek örökrangsorát vezető Thierry Henry-t.

Legutóbb 2006-ban a brazilok nyerték meg első csoportmeccsüket címvédőként, azóta ez az olaszoknak, spanyoloknak és németeknek sem sikerült.