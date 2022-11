Rónay Tamás;

tél;Oroszország;Ukrajna;háború;

2022-11-24 08:00:00

Készülnek a télre az oroszok és az ukránok is, a következő hónapok határozhatják meg a háború sorsát

A fagy és a rendkívüli hideg megváltoztatja a harci körülményeket, bonyolítja a logisztikát és lelassítja a támadó hadműveleteket. Kijev és Moszkva is felkészült erre.

Ukrajnába tartósan beköszöntött a hideg, múlt szerdán leesett az hó Kijevben. December és február között a fővárosban átlagosan nulla fok alatt marad a hőmérő. Északon, ahol kontinentális az éghajlat, még alacsonyabbra is csökkenhet. 2006 telének közepén Luhanszkban -30°C-os rekordhőmérsékletet mértek. Délen enyhébb ugyan az időjárás, de nem kellemesebb: sok csapadékot várnak esővel és hóval. A záporok sártengeré változtatják a földet, majd megindul a fagyás.

Az időjárás jelentős tényező minden katonai műveletben – mutatott rá nemrégiben Pat Ryder légierő tábornok, a Pentagon szóvivője, amikor a frontvonalakon uralkodó hideg időjárásról kérdezték. Az eső, a hó, a sár tovább bonyolítja a helyzetet az amúgy is dinamikus csatatéren – figyelmeztetett, bár senki sem tudja, hogy mikortól kezdődnek és mennyi ideig tartanak a szélsőséges időjárási körülmények. Az ukrán katonák felkészülnek erre az időszakra – a maguk módján. Az oroszok például azzal, hogy minél jobban meg akarják keseríteni az ukrán civil lakosság életét a polgári létesítményekkel, az energiahálózattal szembeni szándékos támadásokkal.

De mi várható a csatatéren? Miközben az ukrán erők a front nagy részén támadásban voltak, szeptemberben visszafoglalták a Harkiv, novemberben pedig Herszon régióját, a téli hideg lelassítja az előrenyomulást. Ezt hangoztatják szakértők és erre utalt két hete az Egyesült Államok legfőbb katonai parancsnoka, Mark Milley tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, aki azt is megjegyezte: a harcok lelassulása a megfelelő időpont a béketárgyalások szorgalmazására. Az ukrán kormány gyorsan elutasította az ötletet, és a Biden-kormányzat is visszalépett, de ha az ukrán lendület megtörik, akkor több nemzetközi szereplő szorgalmazhatja az esetleges tárgyalásokat Moszkvával.

Oroszország azt reméli, hogy a téli időszak folyamán tartani tudja védelmi vonalait, elkerülve a további súlyos veszteségeket, és abban is bízik, a tél – csakúgy, mint a Napóleon és a Hitler elleni háborúban – ismét a segítségére siet. A következő néhány hónap jelentősen meghatározhatja a háború további alakulását.

Általánosságban elmondható, a téli időjárás a háborúban a védőknek kedvez. Az eső, a hó és a sár megnehezíti a nagy járművek, tankok és a nehéztüzérség mozgását, és jellemzően a támadók, vagy a megszállók azok, akik jobban függenek az ilyen mozgásoktól. Az orosz erők ezt rögtön februárban és márciusban, röviddel a támadás megindítása után megtapasztalhatták, számos jelentés szólt arról, hogy drága felszerelések, és tankok rekedtek meg a sárban, s könnyű célpontot jelentettek az ukrán drónok számára.

Franz-Stefan Gady, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének katonai elemzője, aki nemrég tért vissza egy ukrajnai kutatóútról, a Grid nevű amerikai honlapnak elmondta: "Már most látjuk a támadó műveletek lassulását. Mindkét fél kimerült. A frontvonal azonban továbbra is dinamikus marad, mivel mind az ukránok, mind az oroszok igyekeznek taktikai szempontból minél előnyösebb helyzetbe kerülni a téli hónapokra". Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ukránok leállnának a támadásokkal. Nem titkolt céljuk Herszon után a szintén déli Melitopol visszafoglalása. A város 230 km-re található Herszontól. Ezeket a hadműveleteket csak az segítené, ha megfagyna a talaj, persze az is feltétel, hogy ne essen sok jó. A háború február végén, már az olvadás időszakában kezdődött, ez is idézte elő a gyors orosz balsikereket.

Bár az oroszok százezreket mozgósítottak, beszámolók szerint hiányt szenvednek olyan alapvető cikkekből, mint a csizma, a hálózsákok és a sátrak, ami elengedhetetlen lenne egy hatékony ellenálláshoz a téli időszakban. Az ukrán hadsereg eközben komolyabb készleteket halmozott fel a téli időszakra, nemrégiben Kanadából érkezett segélycsomag, amely 15 millió dollár értékű téli ruházatot tartalmaz. Az ukrán katonák a beérkező milliárd dolláros fegyverszállítmányok mellett ezt az ajándékot is rendkívüli módon értékelik, hiszen ez is hozzájárulhat a stratégiai előnyszerzéshez.

– olvasható a segélyezést koordináló szervezet, az Ukrajna Védelméért Kapcsolattartó Csoport közleményében. A legutóbbi, október 12-i találkozón összesen nyolc ország ígért támogatást a tél átvészelésére. Szükség is van a felajánlásokra, hiszen mintegy 150 000 ukrán katonát kell felkészíteni az extrém hidegre.

Nem szabad például levenni a kesztyűt, ha mínusz 20°C van – utalt a nehézségekre a Le Figaróban egy francia tiszt. Jól ismeri a zordon körülményeket, Észtországban szolgált, ahová Franciaország a NATO-misszió részeként csapatokat telepített. – Ügyelni kell arra, hogy a kesztyű száraz maradjon, és mindig legyen egy második pár is készenlétben – tette hozzá. Mint mondta, a téli időszak átvészelése különleges képzettséget igényel.