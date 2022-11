Cz. G.;

Ingatlan;végrehajtás;NAV;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;

2022-11-23 17:32:00

Nem enyhül a szorítás, a NAV végrehajtási jogot jegyeztetett be Iványi Gábor egyházának ingatlanaira

Eközben az állam visszatartja a normatíva egy részét.

Szeptember óta összesen már 130 millió forintnyi normatívát nem fizetett ki oktatási intézményeink után az állam, ráadásul a NAV végrehajtási jogot jegyeztetett be mintegy húsz ingatlanunkra. Közöttük több templom, parókia és szociális lakásként működő ingatlan is van – áll az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) közleményében.

A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott kommüniké hangsúlyozza, az államtól átvállalt feladataik működtetéséhez szükséges anyagi források 40-50 százalékát az Orbán-kormány eddig arra való hivatkozással vonta meg, hogy a közösség nem minősül egyháznak. A MET most már a jelenlegi egyházi törvény szerint is jogosult lenne a nélkülözhetetlen kiegészítő támogatásra (amit minden egyházi fenntartó megkap), „ehelyett folyamatos sanyargatásnak vagyunk kitéve”. Az állam több milliárddal tartozik Iványiéknak, akik ezért nem tudják az adóhatóság felé teljesíteni befizetési kötelezettségeiket.

A hirtelen megugrott rezsiköltség és az élelmiszerárak emelkedése újabb nehézségeket teremt. A MET segítséget kér: a tél átvészelésében rendkívül sokat segítenek az anyagi és természetbeni támogatások. Az adománygyűjtő kampány részleteiről az Oltalom.hu oldalon lehet olvasni.