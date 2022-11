nepszava.hu;

Oroszország;Vlagyimir Putyin;Örményország;Nikol Pasinján;

2022-11-23 21:33:00

Most éppen az örmény elnök szólt be Vlagyimir Putyinnak

Ráadásul úgy, hogy az orosz elnök személyesen hallgathatta meg a bírálatot.

Lesújtó, hogy Örményország hiába tagja a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODBK), ez nem tartotta vissza Azerbajdzsánt az agresszív akcióktól - jelentette ki az örmény miniszterelnök a katonai szervezet jereváni csúcstalálkozóján.

Nikol Pasinján ezzel arra utalt, hogy szeptemberben, amikor ismét súlyos határvillongások törtek ki a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabakhban, akkor az ODBK azt közölte Örményország segítségkérésére, hogy csupán megfigyelőket küld a konfliktus helyszínre. A kormányfő párhuzamot vont a kazahsztáni helyzettel, ahol a védelmi szövetség csapatokat küldött, hogy segítsenek Kassim-Jomart Tokajev elnöknek a zavargások megfékezésében.

- fogalmazott a politikus. Mivel Putyin is jelen van az eseményen, így az orosz elnök személyesen is hallhatta a neki címzett kritikát. Az „ellen-NATO”-ként elkönyvelt szövetség tagjai közt a vezető szerepet Oroszország tölti be, de tagja Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán, Örményország, valamint Belarusz. A következő periódusban az Aljakszandr Lukasenka vezette rezsim tölti be az ODBK soros elnökségét - derül ki a Reuters cikkéből.