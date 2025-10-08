A válogatottat két ciklusban, 35 meccsen irányító Mezey György szerda hajnalban, 84 éves korában hunyt el.
Aláírták az örmény–azeri békemegállapodást, amelynek a washingtoni szignálásával az Egyesült Államok masszív befolyáshoz jut a térségben.
Külön kétoldalú megállapodást is kötöttek az Egyesült Államokkal.
Fontos lépés lehet a megállapodás, bár a tartós békéhez több kell.
Erős eufemizmussal áttelepülésnek nevezte az elüldözést.
A fideszes képviselő múlt héten lelkendezve számolt be a „felszabadított” Hegyi-Karabahban tett látogatásáról.
A fideszes politikusnak a keresztény örmények Azerbajdzsán általi szisztematikus elüldözését sikerült „felszabadításnak” titulálnia.
Irán a napokban bejelentette, újra akarja kezdeni a tárgyalásokat a Nyugattal egy nukleáris megállapodásról. „Újra kell építeni a bizalmat, hogy a szankciókat fel lehessen oldani” – jelentette ki Abbász Aragcsi külügyminiszter az IRIB állami műsorszolgáltatónak adott interjúban. Irán készen áll a tárgyalások megkezdésére – tette hozzá. A párbeszédnek a kölcsönös tisztelet alapján és nyomásgyakorlás nélkül kell zajlania – fogalmazott az iráni diplomácia irányítója.
Miért? Mindig át fogjuk adni Azerbajdzsánnak az örmény katonatiszteket lefejező baltás gyilkosokat?
A világ első keresztény országa a többek között az Orbán-kormány által támogatott Azerbajdzsán permanens fenyegetésében él.
Nemrég Spanyolország, Norvégia és Írország is így tett.
Szijjártó Péter jelentette be a hírt, miután jereváni kollégája Budapestre látogatott. Mindkét fővárosban újranyílnak a nagykövetségek.
Az orosz vezetés növekvő aggodalommal fogadja, hogy Örményország szorosabbra fűzi kapcsolatait a Nyugattal. Rá is szólt a jereváni kormányra.
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök szerint országa halad a korszerű fegyverzet beszerzésének útján.
Csak a miheztartás végett küldött egy meglehetősen félreérthetetlen jelzést is.
Mintegy 300 karabahi örmény tisztviselővel szemben indítottak eljárást. Az Európai Parlament válaszlépéseket sürget az agresszió miatt, ennek azonban a fő akadálya valószínűleg az Orbán-kormány lesz.
Az elmúlt napok újabb, ám ezúttal rövid azeri-örmény háborúja ismét ráirányította a figyelmet a Dél-Kaukázus bonyolult – a térségen kívüli hatalmak által is befolyásolt – erőviszonyrendszerére, és arra az összetett érdekhálóra, ami átszövi a régiót.
Több mint százezren hagyták el az enklávét.
A jereváni kormány becslése szerint megközelítőleg 93 ezer hegyi-karabahi - az ott élők több mint háromnegyede - hagyta el a területet péntek délutánig
Az örmény hatóságok 125 holttestet találtak, de az egyelőre nem derült ki, hogy közülük hányan haltak meg a robbanásban és hányan a múlt heti harcokban.
Washington az etnikai jogok védelmére szólítja fel Bakut, miközben Moszkva szerint az amerikaiak oroszellenes érzelmeket szítanak Örményországban.
Úgy fest, nem tetszik a háborús agresszornak, hogy még egy ország kiesik az érdekszférájukból.
Az örmények ellen kedden indított azeri „terrorellenes hadművelet” során lőtték szét az orosz békefenntartók járművét. A viszonyokra jellemző, hogy a bocsánatkérést a Kreml közölte.
Az orosz békefenntartók tétlenül szemlélték az eseményeket.
Valószínűleg egy újabb háborús konfliktus első lépését látjuk.
Jereván átértékeli Oroszországhoz fűződő szövetségesi viszonyát, miután az nem nyújt számára védelmet az azeri törekvésekkel szemben.
Levonta a következtetést, hogy több partnerre kell támaszkodni ebben a tekintetben.