Feszültségek Moszkva és Teherán között

Irán a napokban bejelentette, újra akarja kezdeni a tárgyalásokat a Nyugattal egy nukleáris megállapodásról. „Újra kell építeni a bizalmat, hogy a szankciókat fel lehessen oldani” – jelentette ki Abbász Aragcsi külügyminiszter az IRIB állami műsorszolgáltatónak adott interjúban. Irán készen áll a tárgyalások megkezdésére – tette hozzá. A párbeszédnek a kölcsönös tisztelet alapján és nyomásgyakorlás nélkül kell zajlania – fogalmazott az iráni diplomácia irányítója.