Batka Zoltán;

Európai Unió;Magyarország;környezetszennyezés;hulladékgazdálkodás;OLAF;szeméttelep;

2022-11-24 10:42:00

Bűzlő szeméthegy lett az EU-s támogatásból: 4,5 milliárd forintot vonna el az OLAF Magyarországtól

Egy EU támogatásból épült regionális hulladékgazdálkodási hálózat felépítését vizsgálta meg az Európai Csalás Elleni Hatóság (OLAF) és a most közzétett jelentésében mintegy 11 millió euró – mai árfolyamon 4,5 milliárd forint – támogatás visszavonását javasolja.

Az OLAF sajtóközleményében nem említi meg konkrétan, hogy mely hálózatot érintik a megállapítások, csak annyi derül ki belőle, hogy az EU-pénzből épült regionális hulladékgazdálkodási rendszernél feltárt problémák négy projektet érintenek.

Ugyanakkor Ville Itälä OLAF-főigazgató nyilatkozata a királyszentistváni hulladéktelep problémáira emlékeztet. A több falu határában bűzlő, EU-s támogatásból épített hulladékhegy ügyében mi is számos cikket írtunk.

„Az EU finanszírozta beruházás célja az volt, hogy hatékonyabbá és környezetbarátibbá tegyék a hulladékfeldolgozást. Azonban az OLAF vizsgálói számos tervezési és kivitelezési hibát, találtak a beruházásnál. Ugyancsak megállapítottuk, hogy a környezetre gyakorolt vélelmezett pozitív hatás jóval alacsonyabb lett végül. A problémák miatt számos tűzeset is történt ami rendkívül negatív hatással volt a környezetre, a levegő minőségére és a környező települések lakosai borzasztó bűzben voltak kénytelen élni” – nyilatkozta a főigazgató.

Mint arról beszámoltunk a Királyszentistván-Vilonya térségében 2010 óta üzemelő regionális hulladékfeldolgozó körül élő falvakban meleg időben elviselhetetlen bűz terjengett, mivel a gyanú szerint biológiailag aktív hulladékot is hoztak a telepre. (Ottjártunkkor hemzsegtek a madarak a szeméthegyen ami a bioaktív szemét csalhatatlan jele.) A hulladékmű körül pedig több tűz is keletkezett az évek során. Bár a környező települések lakói végül már tüntetést is tartottak az ügyben, ám a hatóságok lényegében érintetlenül hagyták a szeméttelep működését, ahogy a környék fideszes politikusai is csak ígérgették a szeméttelep bezárását, ám végül ez nem történt meg.

Igaz, különösebben nem is lettek erre rákényszerítve: a szeméttelep körül a bűztől fuldokló településeken is tavasszal jókora fölénnyel tarolt a Fidesz.

Az OLAF jelentés részletezi, hogy a biológiai hulladékkezelés célja az lett volna, hogy a bioaktív hulladékot elégethetővé tegyék. Ám a silány kivitelezés miatt ezt végül nem sikerült elérni, így a biológiai hulladékot simán kizúdították a szeméttelepre, ahol ez két súlyos tűzesethez vezetett, amiben végül elégett az EU-s támogatásból épült berendezések zöme.

Miután kezelhetetlenné vált a biológiai hulladék kezelése, így a kezeletlenül a szabad ég alá zúdított hulladék súlyos bűzt okozott. Végül több helyi tiltakozás után a döntéshozók lemondtak a biológiai hulladék odaszállításáról, így viszont az EU támogatás célja is odaveszett. Ezért az OLAF most 11 millió euró visszavonását kéri Magyarországtól, ezen túlmenően pedig ajánlásokat tett a Bizottságnak, hogy javítson az EU támogatású projekteknél „a projektek utóellenőrzésének a rendszerén”.