2022-11-24 12:41:00

Benyújtotta javaslatát az MSZP, amelyben a pedagógusok fizetését is Matolcsy György béréhez kötnék

A jegybankelnök fizetése nem haladhatja meg a tanári bér tízszeresét, így a kezdő pedagógusbér 500 ezer forintra emelkedne.

A Fidesz-kormány a gazdasági válság kellős közepén akarja Matolcsy György fizetését havi 6,2 millió forintra emelni. Ez egy kezdő pedagógus bérének hússzorosa! Az MSZP azt javasolja, a pedagógusok fizetése is legyen a jegybankelnökéhez kötve, így márciustól már 600 ezret vihetnének haza - írja közleményében Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője.

Az élelmiszerek ára lassan a duplájára nő, a folyamatosan emelkedő alapkamat pedig éppen 18 százaléknál tart. Orbánék pont ilyenkor emelnék az egyébként valódi teljesítmény nélkül dolgozó Matolcsy bérét további 1,2 millió forinttal - hívja fel a figyelmet a szocialista politikus.

Az MSZP most benyújtott javaslatával azt szeretné elérni, hogy Matolcsy bérével a pedagógusokét is emelnék. Vagyis a továbbiakban az MNB elnökének fizetéséhez kötve, azzal arányosan emelkedjen a pedagógusok fizetése. A Fidesz amúgy is szereti Matolcsy fizetéséhez igazítani az általuk létrehozott hivatalok vezetőinek béreit. Az Integritás Hatóság, a Médiahatóság és a Közbeszerzési Hatóság elnökének bére is a jegybankelnökéhez van kötve - teszi hozzá Tóth.

Az MSZP most benyújtott indítványa szerint Matolcsy fizetése nem haladhatja meg a tanári bér tízszeresét, így a kezdő pedagógusbér 500 ezer forintra emelkedne, tavasszal pedig már 600 ezerre nőne. Így jelentős előrelépés történne a pedagógusok bérrendezésében, a jegybankelnök fizetésének emelkedésével pedig a későbbiekben is automatikusan növekedhetne a pedagógusbér.

Tóth Bertalan hangsúlyozza, hogy egyedül a pedagógusok hozzáállásának köszönhető, hogy az oktatási rendszer még nem omlott teljesen össze.

