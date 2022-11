nepszava.hu;

Ukrajna;háború;

2022-11-24 15:04:00

Pusztítás Ukrajnában

Szeptember óta több száz rakétát vetetettek be az orosz csapatok Ukrajna ellen, az ágyúzások miatt pedig egy "kritikus infrastruktúrához tartozó objektum" is megsérült Kijevben. Galériánk a pusztítás képeit mutatja be Ukrajnában.