Harmadosztályú erdélyi csapattól kapott ajánlatot Cristiano Ronaldo

nepszava.hu;

Erdély;Brassó;Cristiano Ronaldo;

2022-11-24 18:43:00

A brassói klub a jelek szerint teljesen komolyan gondolja mindezt.

Szinte alig hagyta ott a Manchester United gárdáját Cristiano Ronaldo, máris egy ajánlattal vigasztalódhat.

Mint a Főtér beszámolójából kiderül,

Nagyratörő terveik vannak, ugyanis szeretnének feljutni a másodosztályba. Havonta 516 eurós fizetést vihetne haza a portugál sztár - kis bökkenő, hogy legutóbbi szerződése alapján több mint 440 ezer eurót tett zsebre hetente, ez pedig azt jelenti, nagyjából 12 perc kellett neki ahhoz, hogy megkeresse a brassóiak által ajánlott összeget.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a sportolóhoz eljutott-e az ajánlat, s ha igen, akkor azt hogy fogadta.

OFFICIAL STATEMENT



Our board has reached an agreement to offer @Cristiano a contract up until the end of the current season. The 516.35 Euros/mo contract (2550 Lei) shows our commitment to build a squad that can clinch the League 3 play-off & attack promotion.#SteagulRenaște