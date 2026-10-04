Az egyik kórteremben bukkantak egy 27 éves nő összeégett holtestére.
Brassóból Segesvárra menetrend szerint 16 óra 41 perckor kellett volna beérnie, de a 128 kilométeres távot 4 óra 13 perc helyett szűk három óra alatt megtette. Nem ez volt az egyetlen vonat, amely nemhogy késett, hanem „sietett” az új év első napjaiban.
A végső párharc első mérkőzése pénteken lesz a budapesti Tüskecsarnokban.
A magyar házelnök Brassóban a Fekete templomban csángó magyarok zarándoklatának nyitórendezvényén mondott beszédet.
A brassói klub a jelek szerint teljesen komolyan gondolja mindezt.
A kilencéves áldozaton a mentők sem tudtak segíteni, az ügyben nyomozást indított a román rendőrség.
A hatóságok még keresik az állatot, vadászok és nyomkövető kutyák is csatlakoztak hozzájuk.
A román pilóta a Jonker JS1-essel a Keresztényhavasok egy erdős, meredek hegyoldalán járt szerencsétlenül - írja a iho.hu
Robbanás történt csütörtök este egy brassói kenyérgyárban, hat ember megsebesült, közülük kettő állapota súlyos.
Több mint tízórás házkutatás és kihallgatás után őrizetbe vette a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn George Scripcarut, Brassó polgármesterét, akit hivatali visszaéléssel gyanúsítanak.
Az alapszakaszgyőztes Miskolci Jegesmedvéd három év után bejutottak a jégkorong MOL Liga döntőjébe, miután az elődöntő sorozatban negyedszer is legyőzték a Brassó együttesét. A négy sikerig tartó párharc vasárnapi felvonásán a miskolci gárda – gólt sem kapva – 2-0-ra diadalmaskodott.
A nyolccsapatos élvonal küzdelmében ötödik Debrecen elleni hazai győzelemmel erősítette meg dobogós helyét a tabellán a dunaújvárosi Dab. Docler a jégkorong MOL Ligában.
A Brassó a második harmadbeli eredményes játékával vendégként legyőzte hétfőn a sereghajtó UTE-t a jégkorong MOL Ligában.