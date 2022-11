Marnitz István;

MVM;rezsiemelés;

2022-11-25 06:30:00

Százezres számla el nem fogyasztott gázért: az MVM ügykezelése leginkább az összeomlás jeleit mutatja

Az augusztus 1-je óta érvényes lakossági áram- és gázdíjemelés óta özönlenek az MVM-hez a - nem ritkán jogos - lakossági panaszok, amelyek kezelése egyelőre meghaladja az állami energiaszolgáltató képességeit.

A kabinet - egy kormányinfó sokadik pontjai közé rejtve – valamivel több mint négy hónapja jelentette be a lakossági energiaárak megtöbbszörözését. Az intézkedést két hétre rá érvénybe is lépett. Mostanra a lakossági energiaszolgáltatást végző MVM ügykezelése leginkább az összeomlás jeleit mutatja. Az állami csoport a változásról hiányos, kusza, érthetetlen, ellentmondásos tájékoztatókat tett közzé, amelyek mennyiségi növelése szintén nem segítette érdemben a tisztánlátást. Azt a kérdést, hogy kinek, mely fogyasztási szint felett kell a – gáz esetében hétszeresére, áram esetén kétszeresére – emelt számlát befizetnie, máig nem sikerült érthetően megválaszolni. Az augusztus 1-i bevezetés óta özönlő lakossági panaszokból az is egyértelműen kitűnik, hogy az MVM számlázási rendszerét nem sikerült hibamentesen átállítani. Az első napok során még „csak” az előre fizetős – jellemzően vékonyabb pénztárcájú – fogyasztók sora jelezte, hogy az MVM által ígértnél jóval kevesebb áramot vásárolhatnak rezsicsökkentett, mint megemelt tarifán. Az állami cég, voltaképp elismerve a hibát, a rendszer folyamatos fejlesztésére hivatkozva későbbi visszatérítést ígért. Közel egy hónapra rá jelentették be, hogy augusztus 1. és július 31-e között a rezsicsökkentett díj éves határaként megjelölt 2523 kilowattóráig (kWh) minden feltöltőkártyás egységesen is a korábbi, alacsonyabb díjon vehet áramot. (Kérdés, ez a kvóta lejárta után milyen társadalmi robbanással fenyeget.)

Amikor a megemelt, normál számlák is megérkeztek, indult be a hazai fogyasztók tömegének panaszáradata. Ehhez képest több olvasónk szerint az online ügyintéző felületen a megfelelő kommunikációs csatornák csak nehezen lelhetők fel, és ezek használhatósága is akadozik. Telefonos elérhetőségeiken olykor több órás várakozás után sem jelentkezik be élő ügyintéző, de ha igen, a felvetett problémára akkor sem mindig születik megnyugtató válasz. Az élő ügyfélszolgálatok lassúságáról szintén záporoznak a panaszok. Az olykor több százezer forintos, jogtalannak érzett havi számlák miatt érkezők hosszú, kígyózó sorokban állnak a - mostanság egyre hidegebb - utcán, miközben a panaszosokhoz mérten kis számú ügyintéző óránként legfeljebb néhány esetet képes kezelni.

Rrettegve várják, mit dob ki az MVM „szerencsekereke”

Egyik olvasónk a nyáron lakásfelújításba kezdett. Két önálló részt alakítottak ki, a közműveket is szétválasztva. A régi mérőt lecserélték, és egy további gázmérőt is felszereltek. A hálózat kialakítása, az új mérők felszerelése belecsúszott a rezsiemelés időszakába, aminek kezelése tapasztalatai szerint meghaladta az MVM Next képességeit. Mindkét óra nulláról indult, ám azt, hogy melyik, melyik házrészhez tartozik, azt a szerelők – mint később kiderült - helytelenül rögzítettek. Szeptemberben, amikor már három hónapja hónapja nem volt gázszolgáltatás, a régi hálózat (szintén lecserélt) mérőhelyére mégis kaptak egy 88 ezres számlát. A telefonos ügyfélszolgálaton többnyire nem jutottak élő segítségig. A gáz újra bekötésekor szerződést kötöttek a régi és az új hálózatra is. Ebben éves várható fogyasztásként a rezsicsökkentett mennyiség Budapesten érvényes, évi 2 ezer köbméteres határát szabták meg. Így rezsicsökkentett átalányszámlákra számítottak. A régi mérő leszerelésekor a tört évre tetemes túlfizetéssel záruló elszámolószámla készült. Nehezen értik, hogy az MVM Next a régi mérőn keletkezett túlfizetést miért az új hálózat mérőjén írta jóvá, a hatalmas összegű számlát pedig miért az eddig is használt rendszeren cserélt mérőre küldte. Amikor az MVM oldalán elérhetővé vált a gázos ügyfelekre is érvényes applikáció, regisztráltak és informatikai ismereteik tudatában maguk próbálták módosítani a „hivatal” tévedését, reális fogyasztási becslést begépelve. Ehhez képest az MVM rendszere a megadott értéket hozzáadta egy általuk soha be nem táplált, 2300 köbméteres éves becsléshez. Így ahelyett, hogy feleződött volna a várható fogyasztás, az közel megkétszereződött. Reménykedtek abban, hogy az új szerződés hatása előbb-utóbb megjelenik. A számla októberben alig több mint 30 ezer forintra rúgott, aminek okait máig nem ismerik. Ezután lázas időpont-keresgélésbe kezdek, bízva a személyes ügyintézés varázsában. Három hetes távlatban, a város túlvégén találtak is időpontot. Bár aztán észrevettek egy közelebbit-korábbit ám tapasztalataik szerint a rendszer egy embernek csak egy időpont lefoglalását engedi, módosítási lehetőség nélkül. Így hát összegyűjtötték a fellelhető papírokat és várták a nagy pillanatot, amikor tisztázhatnak mindent. Az ügyfélszolgálaton viszont emberünket valahogy elfogta a félsz. Úgy látja, aki az üvegablak másik oldalán ül, jobban tud mindent, bebizonyítja, mit sem tud a rendszerről és ő a balek. Igyekezett szabatosan előadni, hogy az MVM rendszere felcserélhette a mérőket, az elszámolásokat, hogy augusztus elején diktáltak, hogy új szerződést kötöttek új fogyasztási mennyiséggel, és csak az egyik mérőre kaptak számlát. A kedves hölgy közben nézte az adataival teli képernyőt és közbevágva csak annyit kérdezett: mennyit fognak fogyasztani decemberben és januárban? Megsemmisülve érezte, hogy neki itt nem terem babér, így magyarázatot kért a hirtelen váltásra. Az ügyfélszolgálatos elmagyarázta, hogy január végén megy az éves leolvasó, akkor újraindul az év, akkor helyezhető minden új lapra, ami meghatározza a későbbi átalányt. De átállhatnak havi diktálásra is. Az odáig terjedő időszakban csak az átalány alapját módosíthatják. Az ügyfélszolgálatos alapos meggondolást kért, mert ha a fogyasztó alulbecsli a havi fogyasztást, a rezsicsökkentett határ fölé csúszó mennyiség után nagyon magas elszámolószámla érkezhet. Olvasónk próbálkozott még az új szerződéssel, a hálózat szétválasztásával érvelni, de a hölgy ezután lezártnak tekintette az ügyintézést. Mivel már befizette közel 120 ezer forintot az el nem fogyasztott gázra és a másik számlán is plusz halmozódott, gyors fejszámolás után úgy döntött, „kamatmentes kölcsönt” vesz fel az MVM-től. Így a két hónapra csak a rezsicsökkentett mennyiséget vállalta be. December elején esedékes a novemberi számla, s miután ennek a hónapnak a fogyasztását esély sem volt módosítani, így kíváncsian (rettegve) várja, mit dob ki számukra az MVM „szerencsekereke”.