Ágoston Zoltán;Á. Z.;

koncert;zene;Papp László Budapest Sportaréna;

2022-11-28 08:51:00

Budapesten lép fel a downtempo világhírű úttörője

Sok vád szokta érni a hazai könnyűzenei koncertszervezőket, amiért sosem az igazán fősodorbeli sztárokat hozzák hazánkba, kedd este viszont a Papp László Sportarénában az elektronikus zene egyik legismertebb képviselője lép fel zenekarával.

Bonobo hetedik, Fragments címet viselő stúdióalbumát mutatja be. A Simon Green néven anyakönyvezett előadó első lemezét még 2000-ben jelentette meg, azonnal felismerhető ütem- és dallamvilága nyomán az elektronikus színtér egyik legismertebb kiadója, a Ninja Tune szerződtette. A downtempo úttörőjeként számon tartott előadónak mégis 10 évvel később, a 2010-es Black Sands című albumával törte ránk az ajtót. Az idén megjelent Fragments című albuma az eddigi legszemélyesebb munkája. A lemez a Billboard Dance/Elektronikus toplistáján a 3. helyet, míg a hivatalos brit albumlistán az 5. helyet szerezte meg. A 64. Grammy-díjra két jelölést is kapott, a legjobb dance/elektronikus zenei album és a Rosewood című dallal a legjobb dance/elektronikus felvétel kategóriában.

Most is jó eséllyel kap Grammyt, a Fragments ugyanis érzelmileg az eddigi legintenzívebb lemeze.

Bonobo ez évi, négy kontinenst érintő koncertsorozata rekordokat döntött. Nyáron a londoni Royal Albert Hallban 5 egymás utáni estén koncertezett, amire még sosem volt példa ez elektronikus zenei előadók között. Júliusban 24 óra leforgása alatt négyszer lépett fel a Glastonbury Fesztiválon. Nemrég fejezte be ausztrál turnéját, Japánban a Sonar Barcelona és a Fuji Rock Fesztiválon is fellépett. A turné zárásaként Európa koncertkörútra indul, amelynek része november 29-i budapesti fellépése is.