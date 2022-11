Marnitz István;

MOL;kőolaj;kitermelés;olajkút;Vecsés;

2022-11-28 20:15:00

Vecsésből nem lesz Dallas, de a Mol megpróbálja

Az új vecsési kút adhatja a közeljövőben a nyolcezer eddig magyarországi egység olajkitermelésének tizedét. De az önellátás mégis hiú ábránd.

Az országnak örömteli, a települést évi tízmilliós nagyságrendű iparűzési adóbevétellel kecsegteti és nem zavarja a lakosságot – vélekedett lapunknak Szlahó Csaba, Vecsés kormánypárti polgármestere a területükön talált nagy mennyiségű olaj kapcsán a kutatásokat végző Mol tegnapi sajtóbejárásán. A megelőző, közterületen végzett talajvizsgálatok szintén nem zavarták a lakosságot. A telek tulajdonviszonyairól, az esetleges spekulációkról különböző forrásokból annyit tudtunk meg, hogy a föld alatt talált minden nyersanyag a magyar államé, a terület kutatási jogát a Mol nyerte meg, a találattal kecsegtető – jelen esetben tanyás - helyszíneket pedig kisajátítják. A jogi helyzet a telektulajdonosoknak nem biztosít túl tág alkuhelyzetet, ami nem is eredményez busás hasznot.

A Mol 2015-ben nyerte el a Dány elnevezésű koncessziós terület kutatási jogát az államtól, ami jelen állás szerint 2024-ig áll fenn – tudtuk meg az eseményen Uhrinyiné Gergely Eszter kutatási vezetőtől. Igaz, találat esetén ezzel több évtizedes kitermelési jog jár. Bár így jelenleg a Vecsés-2 jelű kút is kutatási állapotú, a 2100 méter mélyen lévő találatból napi 85 tonna – száz köbméter - olaj már ma is a felszínre kerül – közölte Homonnay Ádám, a Mol Magyarország kutatás-termelési igazgatója. Ez a mennyiség akár napi 130 tonnára – körülbelül ezer hordóra - is emelkedhet, illetve a mező 15 év alatt merülhet ki. A területen lévő jelenleg ideiglenes kitermelőberendezéseket kitermelésre állítva véglegesek váltják majd fel, amelyek az olaj belső nyomásának csökkenésével is változnak. A Vecsés-2 kút kutatási költségeit az igazgató kétmilliárd forintra becsülte, de a területen a Mol további fúrásokat is tervez. Az olajcsoport jövőre 40 milliárd, az elkövetkező fél évtized során pedig 200 milliárd forintot szán magyarországi olaj- és gázkutatásokra.

A kibányászott nyersanyagot naponta szállítják innen el tartályautókkal a Mol százhalombattai Dunai Finomítójába (Dufi), amely feldolgozási képességének a Vecsésről most szállított mennyiség valamivel több mint a fél százalékát teszik ki. Bár a jobb minőségű, például Brent típusú – Magyarországon leginkább az algyőihez hasonló – olajoknál valamivel olcsóbb, feldolgozása nem kihívás a Dufinak. A tevékenység így is messzemenőkig megéri a Molnak: országos átlagban a kitermelési költség hordónként 7 dollár, amin felül az olajcég - évi több százmilliárd forintra rúgó – bányajáradékot és extraadót is fizet. Viszonyításképp, a Brent (mostanság épp esésben lévő) hordónkénti ára 82 dollár.

Magyarországon a kőolaj- és gázkitermelés a szocializmus idején élte virágkorát. Azóta a hazai mezők egyértelműen a lassú, de biztos kimerülés jeleit mutatják. Jelenleg az évente feldolgozott, körülbelül 6 millió tonna kőolaj tizede származik hazai kitermelésből. (A 90 százaléknyi behozatal döntő többsége orosz eredetű, de az Adria-vezetéken tengeri szállítmányok is érkeznek Százhalombattára.)

A vecsési találat a csúcson a hazai kitermelés körülbelül tizedét teszi majd ki.

Ugyanakkor az egy kútra eső kitermelés oly csekély, hogy az egyetlen vecsési egység ezek hozamának körülbelül tizedét képviseli. A helyzetet leginkább a 60-as évek közepén felfedezett algyői olaj- és gázmezővel jellemezhető, amely a 80-as években az ország olaj- és gázigényének több mint a felét elégítette ki – ismertette a helyszínen Kardos László régióvezető. Mostanára ugyanakkor a dél-alföldi településen kitermelt „kondenzátum” 98 százaléka víz. Az algyői mező több ezer kútjából - a vizet visszasajtolva - jelenleg naponta körülbelül 350 tonna kőolaj kerül a felszínre. Ez a mennyiség így megegyezik az egyetlen vecsési kút termelésének nagyságrendjével. Illetve, ha Vecsés térségében még több olajat találnak, úgy az onnan származó mennyiség akár el is érheti az algyői szintet.

Bár tehát a Vecsésen talált kőolajból sem a Pest megyei településből, sem Magyarországból nem lesz se Dallas-, se Texas, a találat igencsak jól jön a mostani, különösen üzemanyag-szegény időkben. Igaz – amint azt a polgármestertől megtudtuk - Vecsésen nincs ellátatlan kút. Az más kérdés, hogy az Algyő felé pihenőként igénybe vett Mol-egységen éppenséggel nem volt elérhető a hatósági áras üzemanyag.