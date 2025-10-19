Az ott tartózkodóknak szerencsére sikerült időben elhagyniuk az épületet.
A találat eredményeként a kút napi 1300 hordó próbatermeléssel indult, ami körülbelül 1,5 százalékkal növeli a Mol-csoport teljes szénhidrogén-kitermelését.
Kimaradó és késő járatokkal kell számolni az érintett vonalakon.
Vallomást nem tett, panaszt viszont akart, mert állítása szerint nem is követett el bűncselekményt.
Ha a vállalat megkapja az engedélyt, a szükséges beruházást már az idén elvégzi, és a kút 10 éven át üzemelni fog.
Nem létező ékszereket árult a reménybeli vevőknek. Egyik áldozata a saját nagyanyja volt.
Az új vecsési kút adhatja a közeljövőben a nyolcezer eddig magyarországi egység olajkitermelésének tizedét. De az önellátás mégis hiú ábránd.
A cég további fúrásokat tervez a környéken a mező kiaknázására és a termelés fokozására
A kép alapján kisebb csodának tűnik, hogy "csak" ketten sérültek meg.
Ezután kibékültek, és mivel úgy gondolták, a sérülés nem súlyos, sem a mentőket, sem a rendőrséget nem értesítették.
Gyorsan fogyott az ital kertészkedés közben, aztán egyszer csak előkerült egy kés is.
A cég ellen megtévesztés miatt fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indul.
Komoly késések várhatóak a Budapest-Cegléd vonalon, több járatot is buszok pótolnak.
A 24 éves vecsési férfi kedden ismeretlen helyre távozott, elrendelték a körözést.
Égő járműről terjedt a tűz, végül több teherautó is lángokban állt az Almáskerti úton.
Halálra gázolt a Budapest-Cegléd között közlekedő vonat Vecsésen szerda este egy nőt, aki a nyílt vasúti síneken akart átkelni a kerékpárjával - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
„Egy új erő fog születni, ami kíméletlen harcot hirdet a nemzetpusztítás ellen a rend és az igazságosság nevében” - ígérték a szélsőjobboldali tüntetés előtt. Végül 150-200 demonstráló jelent meg Vecsésen, hogy a homoszexualitás, a liberalizmus és az Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő Pápai Joci ellen tiltakozzanak.
Kigyulladt egy még épülő társasház Vecsésen, a tűz elfojtása után az épületben egy holttestet találtak - közölte vasárnap hajnalban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Egy személyautó elgázolt egy gyalogost a 4-es főúton Vecsés lakott területén szombaton kora hajnalban, az elütött nő életét vesztette - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
A baleset kora hajnalban történt pest megyében, Vecsés belterületén - tudatja a police.hu.
Vadkender-ültetvényt találtak a rendőrök a Pest megyei Vecsésen; a police.hu csütörtök hajnali beszámolója szerint egy 50 éves helyi férfit őrizetbe vettek az ügyben.
Hazaengedték csütörtökön azokat az óvodásokat, akiket előző nap klórmérgezés gyanújával vittek kórházba Vecsésről.
Klórmérgezés gyanújával kórházba vittek nyolc óvodást és három felnőttet Vecsésen szerda délelőtt - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Egy vecsési hűtőházat ellenőriztek múlt héten a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrei. Az üzemben 53 tétel, mintegy 2600 kg lejárt, jelöletlen, illetve ismeretlen eredetű élelmiszer megsemmisítését rendelte el a hatóság. A helyszínen tapasztalt higiéniai hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a vállalkozás csomagolási tevékenységét is - közölte a hivatal.
Tűzoltók mentették ki azt az autót, ami a szombati felhőszakadás után merült el egy aluljáróban Vecsésen. Az előrejelzés szerint ma sem ússzuk meg az esőzést, az OMSZ felhőszakadásra figyelmeztetett.