Csalódtak a Jobbikban - Szélsőjobbosok tüntettek Vecsésen

„Egy új erő fog születni, ami kíméletlen harcot hirdet a nemzetpusztítás ellen a rend és az igazságosság nevében” - ígérték a szélsőjobboldali tüntetés előtt. Végül 150-200 demonstráló jelent meg Vecsésen, hogy a homoszexualitás, a liberalizmus és az Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő Pápai Joci ellen tiltakozzanak.