nepszava.hu;

felújítás;köztársasági elnök;költségek;rezidencia;Novák Katalin;

2022-11-29 08:53:00

Közel 280 millió forintért újították fel Novák Katalin rezidenciáját, smink- és zeneszobát is kialakítottak az ingatlanban

Az rtl.hu kérdésére, hogy zeneszobára miért volt szükség, többször sem érkezett érdemi válasz a Köztársasági Elnöki Hivataltól. Több helyen is cserélték a burkolatot, továbbá rendbe tették a gépészetet és az elektromos hálózatot is.

Közel 280 millió forintért újították fel Novák Katalin rezidenciáját – írja a szerződéshez hozzájutó rtl.hu.

A beszámoló szerint a szeptember végén aláírt szerződés alapján a munkálatokra összesen 278 millió forintot költhettek, a renoválás pedig az épület jelentős hányadára, valamint a kert egy részére is kiterjedt.

A portál a különböző költségekről mellékelt egy táblázatot is.

Mint azt megjegyzik, a rezidencia állami tulajdonban van, de a következő években – elnöki megbízatása végéig – Novák Katalin használhatja. Nincs is más lehetősége, a törvény ugyanis előírja, hogy a mindenkori köztársasági elnöknek ebben az ingatlanban kell laknia.

„Ezt részben biztonsági szempontok, részben a nemzetközi gyakorlatból következő protokolláris és reprezentációs követelmények indokolják” – írta a portál megkeresésére a Köztársasági Elnöki Hivatal. A kommunikációs osztály szűkszavú tájékoztatása szerint a renoválást már Novák Katalin köztársasági elnök hivatalba lépése előtt tervbe vették, a munkálatok pedig már be is fejeződtek.

A felújításra az állami Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a szintén állami tulajdonban lévő Kiving Kft.-vel szerződött – tették hozzá.

Az egyezség értelmében a kivitelezés áfa nélkül 184 millióba került, az eszközbeszerzésre pedig 35 milliót fordítottak. Ezen felül képeztek egy 10,9 millió forintos tartalékkeretet is, amelyet indokolt esetben lehetett lehívni. A munkákkal 45 napon belül kellett végezni, csúszás esetén a kötbér a vállalkozói díj 1 százaléka lett volna naponta (mint azt megjegyzik, arról nem tudni, hogy ne tudták volna tartani a határidőket).

A kivitelezésről szóló szerződés szerint megújult a rezidencián található alagsori moziszoba is. Új eszközöket vásároltak, kialakították a megfelelő elektromos hálózatot, a mennyezetre pedig projektor, hangáteresztő vetítővászon került. A beépített tölgy szekrénybe borhűtőt is tettek.

Az elnöki rezidencián a megállapodás alapján egy kisebb sminkszobát is létrehoztak (ennek eszközköltsége 375 ezer forint), valamint kialakítottak egy hangszigetelt zeneszobát is függesztett kazettás álmennyezettel. A portál egyebek között azt is megkérdezte, hogy

A helyiség kialakítását ugyanakkor nem cáfolták.

A szerződés alapján az épület több pontján is megújult a burkolat, a ház mellett pedig a kert egy részét is rendbe tették, építettek például egy kutyakennelt, és elbontották a korábbi játszóteret. A kommunikációs osztály arra a kérdésre sem válaszolt, hogy épül-e helyette új, és ha igen, miért kellett megszüntetni az előzőt.