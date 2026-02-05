Most sem akadt dúsgazdag vevő a nem túl hosszúra szabott árverési időszakban.
Meglehetősen rövid volt a határidő a döntésre.
A Luppa-sziget olyan, mintha egy kalandregény helyszíne lenne: színes, Bauhaus stílusú házak épültek rajta, a közepén pedig platánsor húzódik hosszan, melynek árnyas lombjai felfogják a tűző napfényt. Itt működik nyaranta már tíz éve a LuppArt rezidenciaprogram, melyen képzőművészek alkotnak kedvükre az egyik épületben, esténként pedig közösen főznek és beszélgetnek – mintha ők is egy regényből léptek volna elő. E sorok írójának is volt szerencséje három éve megszállni ebben a különleges művésztáborban, megismerkedni több alkotóval, illetve bejárni a szigetet. Most a művésztelep varázsos hangulatába bele lehet merülni a budapesti V. kerületi Einspach & Czapolai Fine Art galériában, ahol a tizedik évforduló alkalmából csoportos kiállítást rendeztek.
A kegyelmi botrány miatt távozni kényszerült korábbi köztársasági elnöknek hónapok óta nem volt ideje kiköltözni.
Az rtl.hu kérdésére, hogy zeneszobára miért volt szükség, többször sem érkezett érdemi válasz a Köztársasági Elnöki Hivataltól. Több helyen is cserélték a burkolatot, továbbá rendbe tették a gépészetet és az elektromos hálózatot is.
A májusban távozó köztársasági elnök egy felújított házba költözik, az ingatlan ugyanis jóval nagyobb lett, mint amekkorát engedélyeznek a kerületi előírások.
Tizenkét év elteltével kiköltözött a jeruzsálemi miniszterelnöki rezidenciáról Benjamin Netanjahu volt kormányfő, a Likud párt és a parlamenti ellenzék vezére - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.
A házelnököt szokták rendre emlegetni, amikor valaki/bárki azzal vádolja a kormányzópárt tagjait, hogy igen szeretnek urizálni, hogy itt van ez a derék ősfideszes, és tessék, milyen puritán egy lélek ő, sehol egy Gucci-táska, se egy Pasa-parki rezidencia. Óhó. Ha Pasa-parki nem is, de rezidencia lesz bizony Kövér Lászlónak.
2 milliárd forintba kerül Orbán Viktor új rezidenciájának csupán a tervezése, és az eddig ott működő Nemzeti Táncszínház elhelyezésnek az előkészítése - derül ki a pénteki Magyar Közlönyből. A végleges számla akár több 10 milliárdos is lehet.Idén 756,2 millió forintot szán a kabinet a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Budai Várban található, a Nemzeti Táncszínháznak is helyet adó, Karmelita kolostor átépítésének tervezési-, mérnök-lebonyolító, mérnök tanácsadó, valamint műszaki ellenőr kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárások fedezetére - olvasható a Közlönyben.