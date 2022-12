Varga Péter;

twitter;Elon Musk;

2022-11-30 15:03:00

Elon Musk lehet a legnagyobb influencer a Twitteren

Az elemzők szerint 2023. január 17-én már Elon Musknak, a Twitter új tulajdonosának lehet a legtöbb követője a platformon.

Jelenleg a dél-afrikai milliárdos, még csak a második 120 millióval Barack Obama volt amerikai elnök mögött, akinek 130 millió követője van. Ez azért is érdekes - amellett, hogy rakétasebeséggel szökell magasba követőink száma -, mert Musk az első szociálismédia-tulajdonos, aki saját tulajdonú platformján ilyen karriert fut be.

A BBC szakértőket kérdezett arról, milyen következményekkel járhat az, hogy Elon Musk népszerűsége 2021. január eleje óta 50 millióval, csaknem 70 millióról nőtt ekkorára a platformon. Ez azt jelenti, hogy 270 ezer új követője van átlagban naponta, miközben november 12., a leépítések bejelentése után csak 200 ezret veszített. Annak, hogy ilyen mértékben jelen van, megvannak az előnyei - mondták -, hiszen könnyen elérhető. Amióta tulajdonos lett, 84 százalékkal többet posztol, múlt hét kedden rekordot döntött, 75-ször tweetelt: posztolt, válaszolt, vagy továbbtweetelt.

A szakértők tehát egyetértenek abban, hogy jó, ha egy tulajdonos jelen van portálján, de Musk az utóbbi időben nehezen elfogadható dolgokat is megjelentetett - szexuális töltetű vagy káromkodós tweeteket -, mindazonáltal sok új felhasználót is szerzett az elpárolgott régiek helyett. Ebben hasonló lehet Donald Trumphoz, aki szintén nagyon aktív volt és sok követőt vonzott, de mérgező és moderálásra szoruló tartalmaival problémát is jelentett. Trumpot egyébként 2021 januárjában a Capitolium ostroma után le is tiltották a Twitterről, Musk november 19-én engedte vissza, de a volt elnök még nem jelentkezett új tweettel.

Amióta tulajdonos, Elon Musk 8,6 millió követőt szerzett, míg maga csak hat új embert követ, összesen 129-et. Obamánál ez a szám 570 ezer, Jack Dorsey, a Twitter alapítója 350 ezernél tartott, amíg ő volt a vezérigazgató. Az alacsony szám azért lehet visszás, mert így Elon Musk nem igazán szerezhet tudomást arról, miről folyik a szó a platformján. – Fogalma sincs, milyen tapasztalataik vannak az átlagos felhasználóknak. Például sohasem lát hirdetéseket, mert ezeket korlátoztuk a top ezer felhasználóknak, így ezt a részét sohasem értette a Twitternek, azelőtt sem, mielőtt megvásárolta – mondta Dorsey.

A top felhasználói buborékban való lét attól is megfoszthatja Muskot, hogy megértse, hogyan fejlessze az oldalt. Pedig egymilliárd Twitter-felhasználót szeretne elérni, jelenleg 300 millió van. Szakértők szerint két éven belül a jelenlegi trendek szerint neki magának lesz ennyi követője..