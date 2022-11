R. Hahn Veronika (London);

betegség;könyv;rák;II. Erzsébet királynő;életrajz;

2022-11-29 20:03:00

Csontvelőrák végezhetett II. Erzsébettel

Egy, a közeljövőben megjelenő életrajz szerint a királynő sztoikusan tűrte, ahogy egyre fogyott az ereje, de utolsó leheletéig helyt akart állni.

Nagy várakozás előzi meg Gyles Brandreth író, újságíró, a királyi családhoz, különösen Fülöp edinburghi herceghez közel álló bizalmas december 8-án megjelenő Elizabeth: An Intimate Portrait (Erzsébet: Bensőséges portré) című visszaemlékezését a nyár végén 97. életévében elhunyt uralkodóról. Az udvartól, különösen a királynő kíséretében a skóciai Balmoralban tartózkodó személyzettől származó információk alapján Erzsébet már halálát megelőző hétvégén érezte, hogy nincs sok ideje hátra. Ennek ellenére szeptember 6-án, a nyilvánosságra került fényképek alapján megtörten, de mosolyogva abszolválta előbb Boris Johnson kormányfő felmentését, majd Liz Truss kinevezését.

Mint a királynő energiájának folyamatos csökkenését, egyre több kulcsfontosságú eseményről való távolmaradását aggodalommal végigkísérő közvélemény Brandrethtől megtudhatta, II. Erzsébet a csontvelődaganat egyik formájában szenvedett. Ahogy a szerző írja, „ez magyarázhatta fáradtságát, súlyveszteségét és azokat a ,mobilitási problémákat', amelyekkel az udvar a gyakran utolsó pillanatokban lemondott királyi kötelezettségvállalásokat indokolta. Az idősebb korban jelentkező myeloma multiplex leggyakoribb tünete a medencében és a gerincben érzett csontfájdalom. A betegség gyógyíthatatlan, de az immunrendszert erősítő és a csontritkulást lassító orvosságokkal a szimptómák enyhíthetők és a páciens élete hónapokkal, vagy akár két-három évvel is meghosszabbítható".

A Brandretht tájékoztató bennfentesek közé tartozott Iain Greenshields tiszteletes, aki az utolsók között találkozott a királynővel. Elmondása szerint fantasztikus formát mutatott, élénk és beszédes volt a gyermekkoráról, lovairól, egyházi ügyekről és az ukrajnai háborúról folytatott eszmecsere során. Az Erzsébettel és Fülöppel több mint ötven évig közeli kapcsolatban álló szerző naplójára hivatkozva eleveníti fel a királynő személyiségét, amelyre jellemző volt az a méltóság, ahogy végső sorsát elfogadta. Az edinburghi herceg több mint hetven évi házasság utáni elvesztését kiújult aktivitással igyekezett feldolgozni, egészen addig, amíg orvosai tanácsára nem kényszerült lelassulásra.

A The Daily Mail napilapban közölt exkluzív részletekből kiderül, hogy Fülöp herceg halála után Erzsébet szívesen múlatta az időt tévédrámák nézésével. Különösen kedvelte a BBC nagysikerű Line of Duty (A becsület védelmében) című sorozatát, még ha annak "szövevényes fordulatait" nehezen is fogta fel. Brandreth szerint a királynő el volt ragadtatva, amikor Harry herceg bejelentette, hogy feleségül veszi Meghan Markle-t, sőt, mindent megtett, hogy szívélyes fogadtatásban részesítse a hollywoodi színésznőt. Egyetlen fenntartása volt a házasság első napjaiban, miszerint Harry túlzásba vitte hitvese iránti szerelmét. Férjével és más közeli családtagokkal ellentétben nem izgatta magát a botrányt kiváltó Oprah Winfrey-interjú miatt sem, tévés semmiségnek nevezve azt.

A Buckingham-paloa mindeddig nem reagált az Erzsébet-portré időnként meghökkentő állításaira.

Gyles Brandreth: Elizabeth: An Intimate Portrait. Penguin Books, 2022