KSH;

2022-11-30 21:47:00

Vége a népszámlálásnak, de 400 ezer emberről nem érkezett adat

Az eredetileg várt ötmillió kitöltött lakáskérdőív helyett csak 4,6 millió tért vissza.

Megerősítette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lapunk hétfői információját, amely szerint 400 ezer személyről nem kapott adatot. A KSH keddi közleményében leszögezte, az eredetileg várt ötmillió kitöltött lakáskérdőív helyett csak 4,6 millió tért vissza, a személyi kérdőíveket pedig az elvileg az országban élő majdnem 9,7 millió helyett csak 9,2 millió ember töltötte ki.

A hiányt a KSH nem részletezte, csupán azt írták „a még hiányzó adatokat állami adatbázisokból pótolja a KSH”. Mi több, büszkén tették hozzá, hogy az idei az első olyan népszámlálás, amikor a statisztikai hivatal ilyen kiterjedt jogosultságokat kapott az adatok pontosításához. Az sem került szóba a közleményben, hogy mekkora informatikai bukfencekbe szaladtak bele az első napi összeomlástól kezdve a rendszerbe beküldhetetlen kitöltött kérdőívekig. Csak azt hangsúlyozták, hogy nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően sok embert értek el interneten keresztül.

A fenti bizonytalanság ellenére ezeket az adatokat használja majd a következő tíz évben minden társadalomkutató, elemző, döntéshozó, gazdasági tervező – hangsúlyozták, külön is kiemelve, hogy települési, kisebb térségi szinten is meghatározó lesz a most szerzett adatbázis. A népszámlálás első eredményeit 2023 első negyedévében jelentetik meg, a részletes adatokat pedig jövő ősszel hozzák nyilvánosságra.

A KSH megerősítette, hogy minden valószínűség szerint az idei volt az utolsó hagyományos népszámlálás Magyarországon, ezután már csak „adminisztratív forrásokból” gyűjtenek adatokat.