Fekete Norbert;Frank Zsófia;

oktatás;Magyarország;tanár;kirúgás;Belügyminisztérium;

2022-11-30 21:40:00

Tiltakoztak a tanárok, bosszút állt a hatalom

Budapesti gimnáziumokból bocsátottak el pedagógusokat, amiért korábban polgári engedetlenségbe kezdtek. Nem maradt el a diákok, oktatók válasza.

December elsejei hatállyal, rendkívüli felmentéssel szüntették meg tankerületi igazgatók három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának a közalkalmazotti jogviszonyát – közölte a Belügyminisztérium (BM) a távirati irodával. A hír megjelenése után – amely figyelemre méltóan alig félórával az Európai Bizottság sajtótájékoztatójának kezdete után jelent meg az MTI-ben – az is kiderült, hogy az Eötvös József Gimnázium biológia szakos, a Vörösmarty Mihály Gimnázium angol szakos tanárának mondtak fel, a Karinthy Frigyes Gimnáziumból pedig hat tanárt küldtek el. Az indok: a tárca szerint jogellenesen tagadták meg korábban a munkavégzést. Vagyis az oktatás javításáért indított polgári engedetlenségi akciójukat torolta meg a kormány, amelynek vezetője korábban, még ellenzékiként maga is élt ezzel a tiltakozási formával. A BM azt is közölte, hogy további 24 pedagógus kap tájékoztatást az intézményének vezetőjétől arról, „milyen következményekkel jár a munka jogellenes megtagadása.”

Berta Beáta a Karinthy magyar–angol szakos tanára lapunknak elmondta, ők is a hírekből értesültek arról, hogy tanárokat rúgtak ki az intézményükből. Az pedig csak a közlemény kiadása után félórával lett egyértelmű, hogy pontosan kikről van szó. Mint mondta, az elbocsájtott pedagógusok között volt olyan, aki németül tanította a gyerekeket biológiára, másikuk angolul tanított földrajzot.

– fogalmazott a Népszavának a pedagógus.

Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi elnöke lapunknak elmondta, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból kirúgott tanár épp betegállományban van, így ő postán kapja majd meg papírját. – Információim szerint a Vörösmartyban nem is értik, hogy milyen alapon választották ki őt, mivel rajta kívül körülbelül tizenöten ugyanannyiszor akcióztak. Ez nyilvánvalóan egy erődemonstráció, miközben a követeléseinkre lényegében nem reagálnak – fogalmazott az érdekvédő. Komjáthy hangsúlyozta, tudták, hogy a jogsértő munkamegtagadás szankciót vonhat maga után. – Mi azt kifogásoltuk, hogy néhány óra munkamegtagadásért a felmentés abszolút aránytalan, még jogászok szerint is. Az pedig kriminális, hogy miközben a diákok érdekeire hivatkoznak, elküldik a gyerekek tanárait, úgy, hogy mind tudjuk: az egész országban tanárhiány van – jelezte a PDSZ választmányi elnöke, hozzátéve, a szerdai történések bizonyítják: a tanároknak nem szabad feladni.

Mint arról többször írtunk, szeptember 30-án a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárát polgári engedetlenség miatt azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól, köztük a Tanítanék Mozgalom ismert tagját, Törley Katalint is. Azóta ugyan nem történtek kirúgások, de a kormányzati kommunikáció következetesen utalt rá, a polgári engedetlenség nem megengedett tiltakozási forma, és a most kiadott közlemény is azt hangsúlyozza: „a diákok, életkoruktól függetlenül, tanulni járnak az iskolákba, számukra nem példamutató a jogszerűtlen magatartás.”

Még szerda estére azonnali tiltakozóakciót hirdetett a Tanítanék Mozgalom az oktatásért felelős Belügyminisztérium elé. Legalább 500-600-an gyűltek össze, a hangulat sokkal feszültebb és dühösebb volt a korábban megszokottakhoz képest. Berta Beáta bejelentette, hogy a Karinthys tanárok nagy része határozatlan idejű engedetlenségbe kezd, így állva ki elbocsátott kollégáik mellett. Az eseményen felolvasták az összes kirúgott tanár nevét, majd Rábai János, az egyik érintett arról beszélt, hogy a hatalom fájdalmat okozott a diákjainak. A rapid tüntetés nagyjából este nyolc órára befejeződött, de többen bejelentették, hogy virrasztanak a Belügyminisztériumnál. A Tanítanék Mozgalom a Facebookon tette közzé, hogy a szerdai akció után szombaton délután öt órakor a Klebelsberg Központ elé is tüntetést szervez.