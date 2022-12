P. L.;

baleset;rendőrség;eltiltás;Óbuda;ittas sofőr;kábítószer-fogyasztás;jogosítvány nélkül;

2022-12-01 13:30:00

Ittasan, bedrogozva, jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt vezetett a budapesti férfi, a rendőrség szerint több szabályt nem is sérthetett volna meg

Óbudán egy piros lámpánál kereszteződésbe hajtva balesetet okozott, majd elhagyta a helyszínt.

Őrizetbe vették a budapesti rendőrök a 35 éves K. Gábort, miután november 27-én reggel Óbudán balesetet okozott, majd segítségnyújtás nélkül távozott - számolt be róla honlapján a rendőrség.

K. Gábor a beszámoló szerint autójával biztonsági öv használata nélkül közlekedett a Bécsi úton, majd piros lámpa mellett behajtott a Kiscelli utca kereszteződésébe, ahol összeütközött egy szabályosan haladó másik autóval, majd adatai hátrahagyása és a tőle elvárható segítségnyújtás nélkül gyalogosan elhagyta a helyszínt. A vétlen sofőr a baleset következtében könnyebb sérülést szenvedett.

A balesetet okozó férfit a közelben elfogták a rendőrök. A K. Gáborral szemben alkalmazott alkoholszonda ittasságot jelzett, emellett felmerült a kábítószerfogyasztás gyanúja is, így a rendőrök további mintavételre állították elő. Az intézkedés során az is kiderült, hogy K. Gábor nem rendelkezik vezetői engedéllyel, valamint a bíróság el is tiltotta a járművezetéstől - írta a hatóság.

A férfit kihallgatása után a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya segítségnyújtás elmulasztása a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntett és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytatja le az eljárást.