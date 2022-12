Á. Z.;

2022-12-01 13:33:00

Megalakult az Integritás Hatóság mellett működő Korrupcióellenes Munkacsoport, itt a lista a civil szervezetek képviselőiről

Az Átlátszó, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország is részt vesz a testület munkájában. A kijelölt állami szervek már korábban megnevezték delegáltjaikat.

December 13-án fogja megtartani az első ülését a Korrupcióellenes Munkacsoport, amely az EU-s források felhasználásával kapcsolatos visszaélések elleni harcot irányító Integritás Hatóság konzultatív testületeként fog működni – derül ki a Népszavához is eljuttatott közleményéből.

E szerint az összesen 21 tagú Korrupcióellenes Munkacsoportban mind a 10 hely betelt, amelyet civil szervezetek képviselőinek tartanak fenn. A névsoruk így néz ki:

Az Integritás Hatóság életre hívása az egyike volt annak a 17 kötelezettségvállalásnak, amelyet az Európai Bizottsággal kötött megállapodás értelmében az Orbán-kormánynak teljesítenie kellett, hogy az EU ne fagyasszon be 3000 milliárd forintnak megfelelő összeget a Magyarországnak járó brüsszeli támogatásokból. Elnökét és elnökhelyetteseit az átláthatóság ígérete ellenére kissé homályos feltételrendszerben választották meg, és ez igaz volt a Korrupcióellenes Munkacsoport felállítására is. Biró Ferenc, az Integritás Hatóság vezetőjeként most a közleményben jelezte, a kijelölt állami szervek már korábban megnevezték delegáltjaikat, így semmi akadálya annak, hogy december 13-án a munkacsoport elkezdhesse működését. A tagok hamarosan megkapják az alakuló ülés napirendjét és a működésre tett ügyrendi javaslatot, amit természetesen véleményezhetnek.