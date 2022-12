P. L.;

2022-12-03 08:49:00

Több ezer katolikus hívő kéri Udvardy György veszprémi érsek menesztését Ferenc pápától

A hívek végső elkeseredésükben fordultak a katolikus egyházfőhöz, miután viszonyuk az érsekkel egyre inkább elmérgesedik a veszprémi Szent Mihály-székesegyház lecsupaszítása miatt.

3500 támogató aláírással ellátott petíciót adtak át Ferenc pápa budapesti követének, Michael Wallace Banach apostoli nunciusnak a veszprémi Szent Mihály-székesegyház épített értékeit féltő katolikus hívők, az aláírók Udvardy György veszprémi érsek elmozdítását szeretnék elérni - értesült a Magyar Narancs.

A Veszprémi Szent Mihály Védegylet eredetileg tüntetést is szervezett a mai napra, eredetileg ennek keretében adták volna át a petíciót, ezt azonban végül lemondták, miután lehetőségük nyílt egy két és fél órás beszélgetésre a magyarországi apostoli nunciussal. Michael Wallace Banachtól ígéretet kaptak arra, hogy az ügyet kellő figyelemmel fogja kísérni és minderről tájékoztatja Udvardy György érseket és a vatikáni hatóságokat is.

A konfliktus hosszú hónapok óta húzódik, a Válasz Online még júniusban számolt be arról, hogy a székesegyház értékes díszleteit lényegében közpénzből teszik tönkre: a műemlék templom díszes falait fehérre festik, eltávolítják a neogótikus oltárt és az értékes üvegablakokat is. Az érsek terveinek és a hívek szembenállásának egyik legemlékezetesebb pillanata pünkösdvasárnap adódott a csíksomlyói búcsún, amikor is a vészprémi katolikus hívők a bazilika üvegablakait ábrázoló zászlókkal tiltakoztak, mire a csíksomlyói misét előadó Udvardy György hangszórókon keresztül kiadta az utasítást, hogy minden zászlót vonjanak be a szentmise alatt.

A Magyar Narancs felidézi, hogy a hívek heves ellenérzését kiváltó tervekkel Porga Gyula fideszes polgármester február 4-én állt a veszprémiek elé először, miután az érsekségen Udvardy György mellett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Navracsics Tibor kormánybiztos és Ovádi Péter fideszes országgyűlési képviselő jelenlétében bemutatták a fehérre csupaszított székesegyház látványképeit. Az érsekség összesen 39 milliárd forintos állami támogatást kapott a veszprémi várban található épületeinek rekonstrukciójára, igazodva a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023-as projekthez. Ebből az épített egyházi örökség védelmére és az egyéb beruházásokra fordítható keret 33 milliárd forintot tesz ki.

Július 18-án a felháborodott híveket tömörítő Szent Mihály Védegylet közérdekű adatigénylést nyújtott be a kormányhivatalnak, ahonnan azt szerették volna megtudni, van-e az érseknek engedélye a lecsupaszító munkálatok elvégzésére. Választ nem kaptak, az viszont kiderült, hogy a padozat bontására nem volt engedély, ennek ellenére a helyszíni fotók tanúsága szerint már el is bontották. Miután a közérdekű adatigénylést elutasították, a hívek végső elkeseredésükben fordultak a katolikus egyházfőhöz, mivel állításuk szerint az érsek elzárkózik a párbeszédtől, kapcsolata pedig egyre inkább elmérgesedik a város lakóival.