P. L.;Á. Z.;F. N.;

oktatás;Magyarország;Kossuth tér;tüntetés;diák;tanár;

2022-12-03 17:15:00

Újra több ezren tüntetnek a tanárokért és a diákokért a Kossuth téren – Percről percre

Szombat délután 5 órakor Budapesten, a Kossuth téren kezdődik az a tüntetés, amelyet a Tanítanék Mozgalom hirdetett meg három napja, miután kiderült, hogy a Belügyminisztérium elvi álláspontjának megfelelően három budapesti gimnáziumból összesen nyolc tanárt rúgtak ki polgári engedetlenség miatt. Szerdán 500-600 ember már demonstrált a Belügyminisztérium épülete előtt Maruzsa Zoltán, Pintér Sándor és Orbán Viktor lemondásának a követelésével, de a tiltakozó akciók azóta is tartanak, pénteken mind a három érintett iskola, az Eötvös József Gimnázium, a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanárai is diákjai is demonstrációt tartottak.