Batka Zoltán;Fekete Norbert;

üzemanyag;benzin;MOL;hatósági ár;hiánycikk;árstop;

2022-12-06 06:30:00

„Ügyes ez az Orbán Viktor, így akar minket rászoktatni a 700 forintos benzinre“

Sorok, lelakatolt pisztolyok, bosszankodás. Lapunk több mint egy tucat benzinkutat keresett fel tegnap Budapesten, és mindössze kettő olyan akadt, ahol lehetett hatósági áron tankolni.

- Még egy-két hét és rendőrök fogják kísérni a tankereket - ironizál lapunknak egy autós az egyik Váci úti Mol-kútnál, amikor az egyre durvább üzemanyaghiányról érdeklődünk. Azt mondja, ő már négy helyen volt, hatósági áras dízelt sehol nem kapott, de innen már nem megy tovább, megveszi piaci áron, „mert lassan többet kocsikázok el, mint az árkülönbség“.

Egy másik, Hungária körúti Mol-kúton egy kisteherautós tegnap azt sérelmezte, hogy nincs kiírva az út menti kijelzőre, hogy semmilyen üzemanyaguk nincs, így felesleges lefordulni. Valóban: a totemoszlopon rendületlenül virít a „hiánycikk” narancssárga számokkal kiírt hatósági ára. A kúton egyébként az összes töltőpisztolyt lelakatolták, markolatunkon „átmeneti készlethiány“ feliratú táblácskák fityegnek. Néhány perc alatt többen is keresztülhajtanak a dologtalan kútoszlopok között, majd mikor lassítva konstatálják, hogy nincs nafta, továbbhajtanak.

Akadt kút, ahol viszont masszív sor állt: a budai Tölgyfa utcában lévő OMV töltőállomásra annyi autó akart bejutni, hogy egy részük kilógott az útra. Egy, a sor végén álló nő arról beszélt lapunknak, hogy ez a harmadik kút, ahol próbálkozik; mint mondta a Budagyöngyénél és a Széna téri Shell-nél is „porzik a töltőpisztoly“, úgyhogy itt akármilyen benzin van, abból tankolni fog. Mint kiderült, csak szabad áras prémium benzin és gázolaj volt, az is csak két oszlopnál.

- mondja nevetve egy férfi az egyik újpesti Mol-kútnál. Érthető a jó kedve, sikerült hatósági áras benzint vételeznie, igaz, csak 10 litert. „Szerintem erre megy ki a dolog: hogy már annak is örülj, ha egyáltalán kapsz benzint, addig sem az árán rugózol” - fogalmazott a tankolás után.

Az egyik nagy hálózat állomásán egy kutas azt mondja, nagyon unja már ezt a helyzetet, mert az autósok sokszor velük veszekednek. Előfordult, hogy kis híján verekedés tört ki, mondja a fiatal lány: pénteken, amikor még volt benzin, két férfi kapott össze a sor végén, hogy ki volt itt hamarabb. Arra a felvetésre, hogy miért nem tesznek ki hiányt jelző táblát a bejárathoz, vagy molinót a „totemre”, azt feleli, az nekik is jobb lenne, de ebben sajnos nem dönthet. Persze van olyan hely, ahol teret engednek az észszerűségnek.

– Minden üzemanyag elfogyott - hirdeti öles tábla a Haller utcai Shell kút bejáratánál, hogy feleslegesen senki se hajtson be. Egy idősebb autós áll meg, majd nagyot fújtat. Ez éppen a hatodik üzemanyagtöltő állomás, ahova elautózott, ám sehol sem járt szerencsével, mindenütt elfogyott a nafta. Jobb híján minket kérdez, hogy tudunk-e valami „tuti” helyet, ahol még akadna benzin, ám mi sem tudunk segíteni. Órákon át jártuk a pesti oldal benzinkútjait, ám a körút mérlege:

Hivatalos tájékoztatást sem itt, sem másutt nem tudtak adni a benzinkutasok arról, hogy mikor lesz újra üzemanyag. A Bosnyák-tér közelében, a Róna utcai Mol kút is afféle köztéri panaszirodává alakult, ahol kétpercenként állt meg egy-egy autó, majd a sofőrrel közölték, hogy semmiféle üzemanyag nincs. A legtöbben csak halkan szentségelnek, mielőtt tovább állnának. Van, aki nem bírja magában tartani a feszültséget.

„Gratulálok maguknak!” - dühöng egy idősebb sofőr a benzinkutasoknak, mintha miattuk lenne üzemanyaghiány. „Mi is magának” - feleli foghegyről az egyik, ami alkalmasint az úr butaságának is szól, mivel az a fogai között egy pipával érkezik az üzemanyagtöltő állomásra. Igaz, most ha akarna sem tudna bajt okozni. Arra a kérdésre, hogy mikorra lehet üzemanyag, ott is csak vállvonogatást kapunk. Senki sem tudja. Egy másik, idősebb úr látszatra már kedélyesebb, szerinte vicces, hogy harminc év után újra hiánygazdaság van idehaza. Igaz, kínjában nevet. Mint mondja, jön a karácsony, mennének vidékre a családdal. Szerinte amúgy rövidesen lesz üzemanyag. Úgy vélekedik:

– vélekedett.

Egy másik kútnál, a Könyves Kálmán körúton az autósok egymás között vitatják meg, hogy vajon merre lehet üzemanyaghoz jutni. Jobb híján a Facebook üzeneteit böngészik, ott az a hír terjeng, hogy 20 kilométeres körzetben nincs benzin, de a dízelt is elkapkodták már.

Igazi 22-es csapdája: vidéken, az agglomerációban talán még van üzemanyag, ám ha mégsem, és már fogyóban a tartály, úgy az autós azt kockáztatja, hogy nem tud visszajönni a járgányával. Végül az egyikük kap egy telefont, hogy a Hungária körúton, a Hős utcával szembeni Mol kúton egy oszlopon még akad dízel. „Az nekem pont jó” – sóhajt fel egyikük, és autóba pattan.

Kutanként más és más módszert találtak ki a hiány közlésére. A legtöbb helyen a töltőpisztolyokra kiakasztott feliratokkal jelezték, hogy „átmeneti készlethiány miatt” zárva. A Kőbányai úti Mol állomáson viszont egyedi megoldást választottak. Ott a kút egyik kezelője, egy fiatal hölgy állt ki a bejárathoz, hogy a bekanyarodó autósokkal közölje, csak a drágább dízelből van nekik, és ne hajtsanak be feleslegesen.

Csak Franciaországban volt nagyobb hiány

Nyugat-Európában nem sok példát találhatunk a magyarhoz hasonló ellátási problémákra. A kivétel Franciaország, ahol október első felében alakult ki benzinhiány a francia olajfinomítókban tartó munkabeszüntetés miatt. A CGT szakszervezet azért kezdeményezte a munkabeszüntetést az olajipari vállalatoknál, mert visszamenőlegesen tízszázalékos béremelést követelt a 2022-es évre. A sztrájk ideje alatt számos benzinkút fogyott ki az üzemanyagból, másoknál pedig nagy sorok alakultak ki.

A gondokat lassan tudták orvosolni. Bár a munkabeszüntetést november első felében lefújták, több töltőállomáson még a hónap második felében is megmaradtak az ellátási problémák, s a benzinkutak 21 százalékánál hiánycikk volt legalább egyféle üzemanyag. Francis Pousse, a Mobilians töltőállomások országos elnöke azonban rámutatott, a hiány csak átmeneti. A sztrájk után mintegy 15 napig tartott, amíg a kutak teljesen fel tudták tölteni készleteiket.

A kormány egyébként Franciaországban is támogatja a benzinvásárlást, igaz, november közepén az üzemanyagra vonatkozó kedvezmény literenként 30 centről tíz centre csökkent. A Total hálózat is külön kedvezményt biztosít, amely szintén novemberben 20-ról 10 centre csökkent. Mindkét kedvezmény december 31-én megszűnik.

Németországban ugyan tartottak attól, hogy hiány keletkezhet a benzinkutakon, mert szeptember 1-jén megszűnt a benzinárkedvezmény, de ez nem következett be. Előtte, nyáron az alacsony vízszint miatt aggódtak, ami két ok miatt jelentett gondot: egyrészt, mert az üzemanyagot sok esetben a folyókon szállítják, s az e tekintetben különösen fontos Rajnán, vagy a Felső-Rajna egyes részein kevesebb benzint tudtak szállítani a teherhajók, másrészt emiatt a közlekedés a szárazföldi utakra terelődött át. Főleg Németország déli részén tartottak benzinhiánytól, ezért több médium közölt írásokat, egyszerű tippeket arról, hogy az emberek hogyan spórolhatnak a benzinnel. Végül egyetlen régióból sem számoltak be benzinhiányról. - RÓNAY TAMÁS