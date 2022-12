Czene Gábor;

tiltakozás;kaszinók;Jámbor András;

2022-12-06 18:35:00

Újra előkerült a régi jelszó: „Fizessenek a gazdagok!”

A Szikra Mozgalom korábban a kínai Fudan Egyetem létesítése ellen szervezett tízezres tüntetést. A szervezet aktivistái hétfőn egy Vörösmarty téri kaszinó köré szerveztek blokádot, kedden a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar épületénél tiltakoztak. Jelszavuk, amit annak idején a (volt) szocialista Botka László, Szeged polgármestere vitt be a köztudatba, így szól: „Fizessenek a gazdagok!”.

Jelenleg a próbaidősökkel és a támogatókkal együtt mintegy 300 tagunk van – tájékoztatta lapunkat Jámbor András, a Párbeszéd parlamenti képviselője, a Szikra Mozgalom alapítója.

Magyarországon válság van, ennek kezelésében – ahogyan azt Matolcsy György jegybankelnök is hangsúlyozta – a kormány óriási hibákat követett el. Jámbor András szerint ilyen hibának számít, hogy a válság költségeit a Fidesz azokkal akarja megfizettetni, akik nem képesek erre.

Nagyjából 160 ezer háztartást fenyeget a bedőlés fenyeget, további 1 millió háztartás került veszélybe. Közben vannak olyan emberek és cégek, akik és amelyek nem veszik ki a helyzetükhöz mérten a részüket a válságkezelésből. Magyarországon ma 5 ezer ember több mint 1 milliárdos vagyonnal rendelkezik, számuk két év múlva becsülhetően 7500 lesz. A négy legnagyobb magyar cégnek a harmadik negyedéves profitja elérte az 555 milliárd forintot. Lenne még honnan átcsoportosítani, hogy a kormány segíteni tudjon a bajba jutottakon – állapította meg Jámbor András. Az energiahatékonysági program végrehajtásának elmaradása például a kormány egyik ősbűne.

A napokban tartott demonstrációk után a Szikra Mozgalom szombaton a Corvin sétánynál szervez egy, a hétfőihez hasonló kaszinóblokkoló akciót. Ez nem jelenti azt, hogy a „karácsonyi ünnepek után másfajta módon nem fogjuk folytatni a tiltakozást” – tette hozzá Jámbor András. Hiszen a válság nem múlik el a következő hetekben.

A Szikra álláspontja szerint magát a társadalmat kell ráébreszteni arra, hogy milyen helyzetben van, az embereket kell segíteni abban, hogy a saját érdeküket felismerjék, és ennek megfelelően tudják alakítani a közösség ügyét, a politikát – foglalta össze a mozgalom céljait Jámbor András.

Megkérdeztük, nem érzi-e szerepzavarnak, hogy parlamenti képviselőként civil mozgalmárként tiltakozik. Jámbor elmondta: az elmúlt pár hétben inkább az a kérdés szokott előjönni, hogy a politikai pártok és a parlamenti képviselők miért nem állnak a civil megmozdulások élére. Szerinte ezek nem összeegyeztethetetlen dolgok. „Nekem a munkám része az is, hogy a parlamentben felszólaljak, az is, hogy törvényjavaslatokat nyújtsak be, az is, ahogy adott esetben a kormánnyal tárgyaljak, de feladatom az is, hogy olyan utcai akciókat szervezzek, amely révén meg tudom jeleníteni azoknak a választópolgároknak a problémáit, akiket képviselnem kell” – jelentette ki Jámbor András.