A NER nagyban játszó szerencselovagjai a hajdúsági megyeszékhelyen veszik át a Grand Casino üzemeltetését. Szabolcsban azonban nem látnak nagy fantáziát, Nyregyházán ugyanis megszűnik az Onyx Casino.
Szima Gábor valamiért nagyon meg akart szabadulni az egyébként jó üzlettől.
Elérkezett a pillanat, amikor a NER két emblematikus intézménye, a kaszinó és a vagyonkezelő alapítvány találkozott egymással.
A NER-vállalkozók a legfőbb haszonélvezői annak, hogy a korábbi nagy játékbarlang-tulajdonosból honvédelmi miniszter lett.
Így a szerencsejáték és a dohánykoncessziók felügyeletét is.
Ungár Péternek meg is magyarázta, hogy az éttermekkel szemben a szerencselovagok este hétig fertőzésveszély nélkül rulettezhetnek.
A Las Vegas Casino mögött álló offshore háló egyik cégének két közvetett tulaja Garancsi István, és a Habony-barát Szalay-Bobronoviczky Kristóf.
Tovább duzzad az Orbán-kormány kiválasztottjainak, így Garancsi Istvánnak, Rákosfalvy Zoltánnak és Szima Gábornak a pénztárcája.
Április 30. óta a kaszinóüzemeltető Las Vegas Casino Zrt.-nek új tulajdonosa van.
Aggasztó nagylelkűséggel mondtak le Orbánék a játékadó tetemes részéről, a kaszinótulajdonosok évről évre kevesebb adót fizetnek.
Az immár kormányközelivé vált kaszinókban mára lényegében újjáéledt a nyerőgép piac. A félkarú rablók száma alig marad el attól, mint amennyi a piac teljes legyalulása előtti hónapokban üzemelt az országban.
Habony Árpád a barátom, ahogy Rogán Antal is - avat be a vélhetőleg senkit meg nem lepő hírrel a magánszférájába a Figyelőnek adott interjúban a kaszinókirály, filmügyi kormánybiztos, vagy ahogy a cikket szintén szemléző 444.hu írja, a Fidesz kedvenc médiaoligarchája, aki persze azt is hozzáteszi, hogy ennek a jó kapcsolatnak semmi köze semmihez. Sem kaszinókhoz, sem TV2 csatornához, a kölcsön pedig, amit ő adott Habonynak, és amiből az állami fizetés nélkül, baráti kölcsönökből tengődő tanácsadó tengeti luxuskedvelő életét, az a kettőjük magánügye.
Valótlannak tartja a Magyar Szerencsejáték Szövetség (MSZSZ) Orbán Viktor miniszterelnök parlamentben tett állítását, miszerint a kormány átláthatóvá tette a magyar szerencsejáték piacot. (A szövetség közleménye.)
Annak ellenére, hogy a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön jogerősen elutasította hazai vállalkozásoknak a magyar állam elleni panaszát, amelyet a játékautomaták üzemeltetésének megvonása miatt nyújtottak be. Ez a döntés mégis kedvezőnek tekinthető a sértettek számára, mert ezáltal megnyílhat a lehetőségük arra, hogy magyarországi bíróságokon kártérítési pereket indítsanak.
Három év alatt megnégyszereződött és továbbra is meredeken nő a kaszinók játékosainak száma. Idén akár 200 milliárd forint is lehet a megvásárolt zsetonok értéke, miközben az üzemeltetők a koncessziós díj egészét visszaigényelhetik. Andy Vajna kormánybiztos cége több mint hárommilliárd forintot - írja a Népszabadság.
Az LMP azt javasolja, hogy korlátozzák a jelenleg napi 24 órában üzemelő kaszinók nyitvatartási idejét - erről Ikotity István beszélt pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.
Különadót vetne ki a kaszinókra és az internetes sportfogadásra a Párbeszéd Magyarországért (PM), az így befolyó összegből a többi közt az egészségügyet és a szociális ágazatot támogatnák - erről Erőss Gábor, a párt elnökségi tagja beszélt egy VIII. kerületi kaszinó előtt tartott sajtótájékoztatón.
Óriási blama az Orbán-kormány számára, hogy a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bírósága kimondta: a pénznyerő automaták kaszinókon kívüli üzemeltetését tiltó magyar jogszabály ellentétes lehet a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével. A magyar állam úgy változtatta meg hirtelen a játékszabályokat, hogy nem adott esélyt az alkalmazkodásra, és kompenzációs rendszert sem alkotott.
A kormány kegyencei kaszinókat kaptak, az embereknek fityiszt mutat a Fidesz-Kormány. Miközben Andy Vajna szerte az országban kaszinó-monopóliumot élvez, a közteherviselésből alig veszi ki a részét - írja közleményében Erőss Gábor, a PM politikusa.
Andrew G. Vajna ugyan az Egyesült Államokban építette fel filmes karrierét, mégis Magyarországon, Orbán Viktor bizalmasaként vált igazán befolyásos emberré. Vajna köztudottan jó kapcsolatot ápol Habony Árpád "önkéntes" tanácsadóval is, tavaly például együtt süttették a hasukat a Riviérán. Valószínűleg ezen kapcsolatainak is köszönheti, hogy évi 15 milliárd forintot tesz zsebre kaszinói után. Az offshore cégekkel több ízben is összekapcsolt filmipari kormánybiztos a törvénymódosításoknak köszönhetően mára az online-szerencsejáték ipart is uralja.
A kaszinótulajdonosoknak ezentúl áldozniuk kell a szerencsejátékosok leszoktatására - írja a vs.hu. A tegnap az Országgyűlésnek benyújtott adótörvénycsomag olyan feladatot ró a kaszinókra, hogy a befizetendő játékadójuk 3 százalékát játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítaniuk. Vagyis: valójában egy kaszinótulajdonosnak az az (üzleti) érdeke, hogy minél többen kísértsék nála Fortunát, miközben legyen altruista, és óvja a játékszenvedélytől a delikvenseket.
Négy év alatt egymilliárd forintot fizetett ki bérleti díjként az állami kaszinócég a Tropicana által használt ingatlan után az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó vállalkozásnak. A játékterem év végével bezárt, helyén Vajna nyit új kaszinót - írja a Népszabadság.
Rámosolygott a szerencse Andy Vajna filmipari kormánybiztosra és Szima Gábor fociklub tulajdonosra; mindkét üzletember érdekeltsége kaszinóüzemeltetési koncessziót kapott, ezzel pedig milliárdos piacot szerzett. Az Orbán Viktor kormányfővel jó viszonyt ápoló Vajna öt, a debreceni focicsapat tuladonosa, a Kósa Lajos Fidesz-alelnökkel jóban lévő Szima két kaszinót nyithat. A fideszes ötletre tavaly átírt jogszabály alapján pályáztatás nélkül, miniszteri hatáskörben kapták meg 10-10 évre a jogokat.
Meglévő kaszinói impozáns mutatóival igyekszik a Szerencsejáték Zrt. a kormánynak demonstrálni, hogy a kiosztásra váró 11 kaszinónak is jó gazdája lenne. Ezzel azonban nincs egyedül - írja elemzésében a Világgazdaság.