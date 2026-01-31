Vajna: nincs offshore-cégem, Habony a barátom, és?

Habony Árpád a barátom, ahogy Rogán Antal is - avat be a vélhetőleg senkit meg nem lepő hírrel a magánszférájába a Figyelőnek adott interjúban a kaszinókirály, filmügyi kormánybiztos, vagy ahogy a cikket szintén szemléző 444.hu írja, a Fidesz kedvenc médiaoligarchája, aki persze azt is hozzáteszi, hogy ennek a jó kapcsolatnak semmi köze semmihez. Sem kaszinókhoz, sem TV2 csatornához, a kölcsön pedig, amit ő adott Habonynak, és amiből az állami fizetés nélkül, baráti kölcsönökből tengődő tanácsadó tengeti luxuskedvelő életét, az a kettőjük magánügye.