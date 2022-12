nepszava.hu;

veszély;Vlagyimir Putyin;atomháború;tagadás;orosz-ukrán háború;

2022-12-07 19:55:00

Vlagyimir Putyin atomháborúval fenyeget, de azt állítja, hogy nem őrültek meg

Az orosz elnök szívesen vállalna garanciát az általa megtámadott Ukrajna „szuverenitása” felett, de új vezetőket ültetne a nyakukba.

Növekszik az atomháború veszélye – egyebek mellett erről beszélt, gyakorlatilag megfenyegette a világot Vlagyimir Putyin orosz elnök, a Sky News beszámolója szerint a saját úgynevezett emberi jogi tanácsának szerda délutáni ülésén, amelyen videókapcsolaton keresztül vett részt.

Putyin, azt állította, hogy „nem Oroszország indította el a háborút Ukrajnában, hanem az ott kezdődött „egy állampuccsal” 2014-ben. Moszkva, meglehet nem mellékesen pont akkor foglalta el, annektálta a Krím-félszigetet. Érdekes kijelentést tett az orosz elnök, amikor azt fejtegette, hogy országának „nincs esélye rendezni az ukrajnai helyzetet” annak ellenére, hogy az oroszok támadták meg Ukrajnát 2022 februárjában.

Putyin ismét területszerzéssel próbálta meg kecsegtetni az Ukrajnával szomszédos országokat, most az oroszelleneségükről híres lengyeleket célozta meg azzal, hogy szerinte „Lengyelország reméli, hogy elfoglalhatja az ország nyugati részén található területeket”. Utalt is arra, hogy ez kézenfekvő volna, hiszen Lengyelország az elmúlt hónapokban több millió ukrán menekültet fogadott be.

Az orosz vezető ezzel nem is leplezte, hogy célja a választott ukrán vezetés, de ki nem mondottan Volodimir Zelenszkij elnök eltávolítása. A nukleáris fenyegetésre visszatérve, hűteni is próbálta a kedélyeket, azzal, hogy „Oroszország nem őrült meg”. Azt magyarázta, hogy az atomfegyvereket csak „egy támadásra adott válaszként” vetné be. Hozzáfűzte, hogy a legfejlettebb fegyverekkel rendelkeznek, de ők – mint mondta, az Egyesült Államokkal ellentétben – más országokban nem rendelkeznek taktikai nukleáris fegyverekkel.