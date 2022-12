nepszava.hu;

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;2022;TIME magazin;az év embere;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2022-12-07 18:16:00

Volodimir Zelenszkij és „Ukrajna lelke” lett az év embere a Time magazinnál

Az ukrán elnök „ellenfelei” között szerepelt a díj odaítélésekor Hszi Csin-ping kínai elnök, Liz Cheney amerikai politikus és MacKenzie Scott milliárdos emberbarát.

A Time magazin szerkesztői 2022-ben az év emberének választották Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és hazája, „Ukrajna lelkét” – számolt be az eseményről a Sky News. Az amerikai magazin szerkesztőinek éves díját mindig olyan valakinek ítélik oda, akiről úgy érzik, akár jól, akár rosszul, de globálisan befolyásolta a híreket, az életünket.

A magazin magyarázata szerint Zelenszkij azzal érdemelte kiz év embere címert, hogy „végigvezette országát az Oroszországgal vívott háborún, miután Vlagyimir Putyin februárban megtámadta Ukrajnát”. – A 44 éves elnök annak ellenére, hogy nemzetközi felhívások szerint őt magát és családját is biztonságos helyre kellett volna evakuálni, közvetlen védelmi erőive Kijevben maradt, s azt mondta, hogy „nem bujkál és nem fél senkitől”.

A szerkesztőség vezetője „a legtisztább emlékezetűnek” nevezte a döntést, megjegyezve: 2022-ben az ukrán elnök és „Ukrajna szelleme”, a itt élők bebizonyították, hogy a bátorság ugyanolyan ragályos lehet, mint a félelem. Kiemelték többek között Oleg Kutkov mérnököt, aki segített fenntartani Ukrajna internetes kapcsolatát a világgal, Olga Rudenk ujságírót, a Kyiv Independent szerkesztőjét és David Nott brit harci sebészt.

Magáról Zelenszkijről azt írták, hogy 1978-ban született az oroszul beszélő Krivij Rihben, az akkori Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság délkeleti régiójában; 12 éves volt, amikor a Szovjetunió feloszlott, és Ukrajna elnyerte függetlenségét. Az egykori komikus és színész sokkolta a világot, amikor a 2019-es elnökválasztást a második fordulóban a szavazatok 73 százalékával elsöprően megnyerte Petro Porosenko előtt.

A lap az idei díj odaítélése kapcsán azt is megjegyezte, hogy idén több jelölt közül választottak, közöttük volt Hszi Csin-ping kínai elnök, Liz Cheney amerikai politikus és MacKenzie Scott milliárdos emberbarát. Emlékezetes, tavaly Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, a Twitter jelenlegi tulajdonosa meg a címet. A korábbi évekből is van jó néhány „nagy név”, így Angela Merkel 2015-ben, Donald Trump 2016-ban, Greta Thunberg 2019-ben, Joe Biden Kamala Harris 2020-ban nyert. Az elismerést a világ eseményeire gyakorolt ​​hatásuk miatt olyan „vitatott személyek” is megkapták, mint Hitler és Sztálin.