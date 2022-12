Népszava;

Eddig olcsón nem volt, most drágán sincs üzemanyag

Negyvenes férfi bosszankodott az egri OMV kútnál szerda délelőtt: míg kedden olcsón nem tudott itt tankolni, egy nappal később, az ársapka után már drágán nem volt benzin. Egy, a belső térben kedélyesen kávézó férfi viszont azt mondta nekünk: ő körbejárt reggel a városban, és a Mol-kutakon lehetett tankolni, nem álltak sorok a drága üzemanyagért.

– Őrültek háza volt kedden, folyamatosan 8-10 kocsi várakozott, pedig napok óta már csak tíz litert engedtünk mindenkinek tankolni. A dízelünk el is fogyott, benzinből még néhány száz liter maradt szerda reggelre, de az is hamar kimegy majd. Ráadásul a Mol reggel vissza is mondta a rendelésünket. Gázolajra van háromezer liternyi ígéretünk, arra még nem mondtak nemet, de ha azt sem hozzák, akkor kénytelenek leszünk bezárni, pedig végig csináltuk tavaly november óta ezt az egész hatósági áras őrületet, s buktunk cirka 12 millió forintot – adott helyzetjelentést egy somogyi, falusi magánkút tulajdonosa tegnap reggel.

A kúttulajdonos hozzátette, noha Gulyás Gergely kedd késő esti bejelentése után azt hitték, szerdára valamelyest csökken majd a tankolni akarók rohama, semmi sem változott. Sőt, sokan még a keddi esti bejelentés és az ársapka 11 órás megszüntetése közötti rövid időt is megpróbálták kihasználni:

– Jó néhányan jöttek este az utolsó pillanatban – mesélte az egyik kaposvári benzinkút alkalmazottja. – Mindenki az órát nézegette, hogy beférjen tizenegy óráig.

A kutasok szerint nagyjából két hét kell, hogy visszaálljon minden a régi kerékvágásba, az árstop eltörlése az üzemanyaghiányt nem oldja meg, a Mol ugyanis egyelőre nem fog tudni többet szállítani, az importnak pedig idő kell, míg beér az országba.

– Ha végre jön az import, helyreáll a világ, s remélhetőleg a nagytudású kormány is belátja, hogy vezényszóval nem lehet beleavatkozni a piaci folyamatokba, mert káoszt, hiányt és pánikot szül előbb-utóbb – magyarázta egy somogyi kúttulajdonos.

Több száz méteres sor állt kedd este a szentesi MOL-kútnál, ezzel szemben a Csongrád-Csanád megyei városban szerdán dél körül szinte csata utáni csend volt itt „csak” 6-8 jármű várakozott.

A szomszédos MPetrol hónapok óta önkiszolgáló üzemmódban működik, szerdán csak benzint árultak. Az itt épp tankoló idősebb nő kifakadt, amikor megszólítottuk:

Budapesten az ársapka eltörlése utáni első napon kevesebb kaotikus helyzet alakult ki, ám tankolni továbbra sem volt könnyű. Potyára hajtott be Ferenc is a Váci úti MOL-kútra: a negyvenes férfi azt mondta, csak reggel szembesült az áremelkedéssel, de már nem is ársapkás benzinre vadászott, hanem bármilyenre. Itt sem járt sikerrel. Ferenc szerint az, hogy egy éjszaka alatt eltörölték az ársapkát, azt jelzi, hogy nagyon „elvesztették a fonalat“ a kormányban, hiszen eddig úgy volt, hogy januárig mindenképpen hatósági áras lesz a benzin is.

– Szerintem sokan még fel sem fogták az új árakat, örülnek, ha tudnak tankolni – vélekedett osztja Valter, aki négy kúton járt, mielőtt az egyik óbudai MOL-állomáson végül tudott húsz litert venni. – Épeszű ember nem gondolhatta, hogy ennek mini-szocializmusnak nem lesz meg a böjtje. És ehhez semmi köze a háborúnak, ezt elkúrták.