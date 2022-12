Danó Anna;

egészségügy;hiány;gyógyászati segédeszköz;kifizetés;NEAK;

2022-12-09 06:05:00

Műlábakon spórol, egyedi gyógyászati segédeszközök árával is adós a magyar állam

Nem fizeti ki az gyártóit az egészségbiztosítási alapkezelő, mert kimerült a keret. Az érintettek attól félnek, nem élik túl a hiányt.

Négy hete nem fizeti ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az úgynevezett egyedi gyártású gyógyászati segédeszközöket előállító 180-200 cégnek a betegeknek már átadott termékek után járó támogatást. Az eddig visszatartott összeg 1,5-2 milliárd forint. Az érintett cégek készítenek például művégtagokat, fűzőket, járógépeket, illetve ortopéd cipőket. A finanszírozó azzal indokolta a támogatás visszatartását, hogy „a megnövekedett számú, és néhány esetben indokolatlan felírások miatt a 2022-ben ezen támogatási jogcímre rendelkezésre álló előirányzat elfogyott.”

Lapunknak az egyik gyártói szövetség vezetője elmondta: az érintett vállalkozásoknak a NEAK-kal kötött szerződése szerint heti, kétheti vagy havi rendszerességgel számolnak el a biztosítóval. Eddig a számláikra jellemzően 8 napon belül utalta is a járandóságukat a biztosító. Ez az évtizedek óta működő rendszer bicsaklott meg november elején, mikor is elfogyott a pénz az egyedi gyógyászati segédeszközökre elkülönített költségvetési sorról. A szakember megjegyezte: az elmúlt hetekben jelentek meg sajtóhírek arról, hogy két egyedi eszközöket gyártó és forgalmazó cég fiktív vényekre számolt el jogtalanul 200 millió forint értékben termékeket a biztosítónak. A számlák ellenértékének visszatartása azonban az ügyben nem szereplő cégeket is sújtja. „Olyan, mintha most emiatt büntetnék a teljes ipart ” – mondta a szövetségi vezető.

Emlékeztetett arra, hogy 2011 és 2019 között minden évben többet költött a biztosító a gyógyászati segédeszköz-támogatásra, mint amekkora összeg arra a költségvetésében szerepelt. „Ezekben az években a kormányzat egyszerűen elvégezte a szükséges átcsoportosítást, a cégek pedig semmit sem éreztek meg az egészből. A NEAK magyarázata azért is különös, mert a gyógyszerkassza időarányosan túlköltése ellenére a patikai elszámolásokat határidőben, rendben fizetik. A mi tagjainktól viszont már érkeztek visszajelzések, hogy a novemberi utolsó elszámolásból származó kötelezettségnek csak egy részét teljesítette a biztosító. Azaz csak a közgyógyellátottak által kiváltott eszközök után kapták meg a pénzüket meg.” Hozzátette: az érintett cégek jellemzően magyar tulajdonú mikro- és kisvállalkozások, amelyek nem rendelkeznek még egyhavi tartalékkal sem. Ráadásul az egyedi gyártás anyag- és alkatrészigényes, emiatt a tartozás tovább szivárog. „A kialakult helyzet miatt az érintettek sem bért, sem egyéb közterheket nem tudnak lassan fizetni.”

A Népszava megkeresésre a NEAK lényegében ugyanazt a választ adta, amelyet a cégek reklamáló leveleire: „A megnövekedett számú, és néhány esetben indokolatlan felírások miatt a 2022-ben ezen támogatási jogcímre rendelkezésre álló előirányzat elfogyott. Folyamatban van a helyzet megnyugtató rendezése, hogy biztosításra kerüljön az a forrás, amely fedezetül szolgál a jogosan elszámolt segédeszközök támogatásának kifizetésére.”