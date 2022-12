Juhász Dániel;Fekete Norbert;

„Ne legyetek jó gyerekek!”

Több mint ezren tüntettek az MTVA-nál péntek este, miután a diákok képviselői hetek óta nem mehetnek be a közmédiába. A belügy közben iskolaigazgatókkal egyeztetne.

Az eső ellenére is egy-két ezer fős tömeg gyűlt össze péntek este az MTVA óbudai székháza előtt Budapesten: az Egységes Diákfront felhívására azt követelték, hogy a közmédia ne hallgasson tovább az elmúlt hónapok egyik legjelentősebb eseményéről, a tanárok, diákok és szülők országossá nőtt tiltakozásokról. A tüntetők fáklyákkal vonultak az óbudai Flórián tértől az MTVA Kunigunda úti központja elé, ahol most nem állt rendőrsorfal a közmédia épülete előtt, és kordonok sem voltak.

Az Egységes Diákfront egy hónapja kéri a közmédia vezetőségét, hívják meg képviselőiket, hogy ők is megszólalhassanak az elmúlt időszak tüntetéseiről és azok okairól. Egyszer sem kaptak választ az MTVA-tól, amely a diákok szerint nem is teljesíti feladatát, hiszen nem számol be részletesen és pártatlanul a tüntetésekről, iskolai sztrájkokról.

– Nem hiszem, hogy a hatalom engedni fog, de a mi elszántságunkat jelzi, hogy a rossz idő ellenére is ilyen sokan kint vagyunk – mondta egy diák péntek este a tüntetésen. Egy nyugdíjas pedagógus, amikor arról kérdeztük, miért érezte fontosnak, hogy itt legyen, úgy felelt: már a rendszerváltás előtt is tanított, de emlékei szerint még az akkori hatalom sem volt olyan borzalmas, mint a mostani.

– Kimondhatjuk, hogy Magyarország kormánya nem vesz minket emberszámba, el akarnak hallgattatni minket – mondta a tüntetés egyik szervezője, mire a tömeg rákezdett a skandálásra: „Engedj be! Engedj be!” Később a diákok egy M1-es Híradó-paródiát is eljátszottak egyebek mellett a „dollárbaloldalról” meg „szemüket festő fiúkról és káromkodó lányokról” szóló álhírek felolvasásával. Pintér Sándor neve is elhangzott, mire a résztvevők a belügyminiszter lemondását kezdték követelni. Ezt követően a szervezők fogtak egy kalapácsot és szétvertek egy tévékészüléket – így fejezve ki, hogy mit gondolnak a közmédiáról.

– fogalmazott Mihalics Lili, az Egységes Diákfront egyik tagja, aki szerint az elmúlt hetekben soha nem látott összefogás alakult ki. Hozzátette: a következő hetekben nem biztos, hogy lesznek újabb látványos akciók, de a tiltakozást nem hagyják abba és a diákfront sem tűnik el; tovább szervezkednek egyre több vidéki települést is bevonva.

Még jóval a pénteki tüntetés előtt derül ki, hogy szakmai egyeztetésre hívta több iskola igazgatóját is a Belügyminisztérium (BM) köznevelési államtitkársága. Erről beszámolt lapunknak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet, de azt ő sem tudta, pontosan kit, miért hívtak erre az egyeztetésre és mi lesz a téma. Az érdekvédő lapunknak elmondta, több intézményvezetővel is beszéltek, és vannak, akik kaptak meghívást, mások nem is hallottak erről. Hasonlóképp értesült a hvg.hu és a Blikk is, utóbbi pénteken azt írta, Pintér Sándor belügyminiszter „a renitens középiskolák igazgatóit” rendelte magához. A tárca később cáfolta, hogy a miniszter magához rendelt volna igazgatókat, ugyanakkor hozzátették, a belügy és annak illetékes vezetői mindig is nyitottak voltak a közoktatással kapcsolatos vélemények, álláspontok megismerésére.

Nagy Erzsébet lapunknak azt is elmondta, információik szerint a kiválasztott intézményvezetőknek péntekig kellett elküldeniük kérdéseiket, javaslataikat a szaktárcának. A PDSZ ügyvivője szerint „örömteli”, hogy a BM szakmai egyeztetést szeretne, ám azt nem titokban, hanem nyilvánosan, a szakmai szervezetek bevonásával kellene megszervezni. Ezért a PDSZ levélben fogja kérni a szaktárca illetékeseit, hogy őket is hívják meg az egyeztetésre. Nagy Erzsébet szerint ha erre valóban sor kerül, azt az eddigi tiltakozó akciók részsikereként is lehet értékelni, hiszen a pedagógusok, diákok, szülők követelései között első helyen szerepel az érdemi és nyilvános párbeszéd szükségessége az oktatás megújításáról.

Az elmúlt hetekben országszerte demonstrációkkal, iskolai sztrájkkal és polgári engedetlenséggel próbálták jobb belátásra bírni az oktatás irányítóit, mindhiába. Bár a BM szerint nyitottak a párbeszédre, ennek némileg ellentmond, hogy pedagógusok egy-egy csoportja többször is nyílt levéllel, petícióval fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez és Maruzsa Zoltán államtitkárhoz, ám semmilyen választ nem kaptak. A kormányzat eddig a diákok, szülők és tanárok 9 pontban megfogalmazott követeléseire sem reagált.