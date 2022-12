nepszava.hu;

2022-12-09 21:29:00

Újabb ellenzéki politikust, a Momentum korábbi szentendrei jelöltjét csábította át a DK

A mostani pártváltás mögött az elhagyott szervezet szerint személyi ellentétek húzódhatnak. Buzinkay György állítása viszont személyi vonzásra utal: őt Dobrev Klára személye győzte meg.

Az év végére szinte átlépési hullám alakult ki az ellenzéki pártok ismertebb és kevésbé ismert politikusai között, amiből eddig leginkább a DK profitált. A legfrissebb pártváltásról a Telex adott hírt, a Momentum közleményére hivatkozva. Ebben az állt, hogy távozik a pártból korábbi szentendrei jelöltjük, és Gyurcsány Ferenc mellett folytatja. A párt szerint a távozás oka az, hogy nem ígérték meg Buzinkaynak, hogy a 2026-os választáson ismét őt indítanák az érintett Pest megyei választókerületben.

Mindezzel szemben maga Buzinkay Facebook-oldalán hosszasan taglalta döntése okait, amit a poszt elején egyetlen mondatban fogalt össze: „Csak Dobrev Klárával lehet legyőzni Orbán Viktort, ezért csatlakozom a DK-hoz”. A Népszava is beszámolt az elmúlt időszak fontosabb pártváltásairól az ellenzéken belül, így arról, hogy Déri Tibor, Újpest polgármestere is a Momentumhoz igazolt át a DK-ba, és azt tette nemrég Bodrozsán Alexandra kecskeméti képviselő is.

Ugyanakkor a Momentumhoz is érkeztek új emberek, egyikük, a Jobbik volt alelnöke, Stummer János, míg a párt a napokban számolt be honlapján arról, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt már korábban függetlenné vált XV. kerületi képviselője, Pálmai Attila lépett be hozzájuk. Mindeközben Hajnal Miklós momentumos parlamenti képviselő azt tudatta a Facebook-oldalán, hogy múlt héten a kerületek pártvezetői őt budapesti elnökké választották.